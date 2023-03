Bildungszahlen für Oberhausen: Mehr Lehrkräfte, mehr Schüler

Oberhausen. 21.275 Schülerinnen und Schüler wurden 2022/23 in Oberhausen unterrichtet. Die Zahl der Lehrkräfte stieg ebenfalls – aber nicht im selben Maß.

Dass die Schülerzahlen in Oberhausen steigen, ist kein Geheimnis mehr. Längst befasst sich die Verwaltung mit Maßnahmen, die mehr Platz schaffen sollen. Die Landesstatistiker von IT NRW haben jetzt für die einzelnen Kommunen genaue Zahlen veröffentlicht. In Oberhausen wurden im Schuljahr 2022/23 exakt 21.275 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Das waren 795 oder 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Klassenstärke liegt im Durchschnitt aller Schulen bei 25,7.

Erfreulich: Auch die Zahl der Vollzeit-Lehrkräfte ist gestiegen, aber nicht im selben Maß wie die der Schüler. Im Schuljahr 2022/23 waren 1526 Lehrerinnen und Lehrer in den allgemeinbildenden Schulen beschäftigt – 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr (1488).

Weniger Lehrer für mehr Schüler

Rechnerisch bedeutet das, dass weniger Lehrer für mehr Schüler zuständig waren. Die Veränderung ist allerdings nur leicht – von 13,8 Schüler pro Lehrer auf 13,9.

Den größten Zuwachs haben in Oberhausen die Grundschulen erlebt. Fast 500 Kinder mehr wurden im vergangenen Schuljahr unterrichtet. 7900 Kinder lernten an den 30 Grundschulen Lesen und Schreiben (Vorjahr 7420).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen