Bildungswerk der Ruhrwerkstatt sucht Dialog mit der Kunst

Oberhausen. Zwei neue Programme erkunden renommierte Kultur-Institutionen und öffnen die Ateliers Oberhausener Künstler.

Das Bildungswerk der Ruhrwerkstatt erweitert sein Programm um Angebote der kulturellen Bildung. Mit den beiden neuen Veranstaltungsreihen „Blickfeld Kultur“ und„Kunst im Dialog“ ermöglicht die Ruhrwerkstatt einen Einblick in die Arbeit wichtiger Kultureinrichtungen und fördert den Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern in Oberhausen.

Unter dem Namen „Blickfeld Kultur“ startet eine Reihe, bei der Teilnehmende Einblicke in die Arbeit verschiedener Kultureinrichtungen gewinnen. Besuche in renommierten Institutionen wie der Ludwiggalerie (am 25. Oktober) und der Gedenkhalle (am 7. September) im Schloss Oberhausen und im Stadtarchiv in Lirich (am 19. Oktober und 16. November) stehen im Herbst auf dem Programm. Dabei werden nicht nur die Räume erkundet, sondern auch Gespräche geführt, um einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen dieser Institutionen zu erhalten.

Die zweite Reihe, „Kunst im Dialog“, konzentriert sich auf den Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern, die in Oberhausen tätig sind. Gespräche mit den Kunstschaffenden beleuchten Fragen rund um die Kunst und ihre Möglichkeiten. Dabei stehen Fragen wie „Was kann Kunst?“ und „Was motiviert Künstler?“ im Mittelpunkt.

„Umfassende kreative Potenziale in Oberhausen“

„Schon bei der Planung der neuen Formate ist uns sehr deutlich geworden, wie umfassend die kreativen und kulturellen Potenziale in Oberhausen sind“, erkannte Ralf Langnese, Leiter des Bildungswerkes der Ruhrwerkstatt. „Deshalb freuen wir uns sehr auf spannende Begegnungen und Gespräche.“

Die Reihen „Blickfeld Kultur“ und „Kunst im Dialog“ starten im Herbst 2023 und sollen auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Interessierte können sich online auf bildungswerk-ruhrwerkstatt.de über die ersten Termine informieren und sich anmelden.

Bei Fragen beantworten die Mitarbeitenden des Bildungswerkes unter 0208 857 56 40 oder per Mail an bildungswerk@ruhrwerkstatt.de.

