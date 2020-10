Kommunalwahl Bildung des neuen Stadtrates in Oberhausen verzögert sich

Oberhausen. Oberhausen bekommt nicht wie geplant am 2. November einen neuen Stadtrat. Die Politiker haben um Aufschub des Termins gebeten.

Die Stadt Oberhausen wird nicht wie geplant schon am 2. November einen neuen Stadtrat haben, sondern aller Voraussicht nach erst am 16. November. Die konstituierende Sitzung wurde verschoben.

Die Politik sei mit diesem Wunsch an Oberbürgermeister Daniel Schranz herangetreten, heißt es als Begründung aus dem Rathaus. Wie berichtet laufen derzeit Gespräche im Hintergrund zu möglichen Koalitionen der künftigen Ratsfraktionen. Dementsprechend verschieben sich auch die konstituierenden Sitzungen der jeweiligen Fachausschüsse.

Nun ist die erste Ratssitzung in neuer Besetzung für den 16. November geplant. Sie soll um 15 Uhr in der Luise-Albertz-Halle an der Düppelstraße beginnen. Dorthin waren die Politiker bereits vor Monaten ausgewichen, um die nötigen Corona-bedingten Abstände zwischen den einzelnen Ratsmitgliedern gewährleisten zu können.