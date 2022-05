Biefang startet durch: Konzerte und Sommerfest sind angesagt

Oberhausen. Biefang will mitmischen, wenn sich in diesem Sommer das Veranstaltungs-Karussell wieder kräftig dreht. Hier ein paar Kostproben.

Nach der Corona-Pandemie soll sich auch in Oberhausen-Biefang das Stadtteil-Leben schnellstmöglich intensivieren.

Wie berichtet haben Sly Krasicki („Salon Zechenschnitt“), Friseurmeisterin und ausgebildete Betriebswirtin, und ihre Unterstützer bereits im Jahre 2018 einen gemeinnützigen Verein „Kunst & Kultur Schacht 09 e. V.“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel lautet: die Förderung von Künstlern, ob Musiker, Comedians oder Autoren. „Wir wollen Kunst und Kultur stärker in den Stadtteil Biefang holen“, sagt Sly Krasicki und kündigt nun neue Biefang-Events an.

„Nach zweijähriger Pause starten wir durch“, sagt die Friseurmeisterin und listet folgendes Programm auf: Am Freitag, 27. Mai, startet die Schlagerparty mit Ecki, Mallorca-Star aus dem Pott; wer die Ballermannstimmung liebt und gerne feiert, sei hier genau richtig, heißt es.

Dann geht es am Freitag, 24. Juni, weiter: mit Songs von Joe Cocker und Udo Lindenberg; bei dieser Show zeigt Stefan „The Voice“ Mindenbeck sein Können. „Wenn Joe und Udo auf der Bühne stehen und eigentlich Stefan sind, dann ist man bei geschlossenen Augen überzeugt davon ist, dass Joe noch einmal für uns zurückgekommen ist und auch Udo gerade vorbeischaut“, heißt es in der Ankündigung.

Sommerfest mit vielen Attraktionen

Am 22. Juli folgt dann eine Schlagerparty mit Chriss Martin. Und am 13. August startet das große Sommerfest Open Air. Rund geht es von 15 bis 22 Uhr an der Dienststraße 22a. Der Eintritt ist frei. Es gibt jede Menge Musik und Gesang, eine Hüpfburg für Kinder und leckere Speisen und Getränke.

Am 23. September wartet dann ein Rockabilly-Abend auf die Fans und am 14. Oktober ein Comedy-Abend mit Heinz Gröning.

Es sind sogar noch weitere Termine geplant – bis in den Dezember hinein, wenn es eine stimmungsvolle Weihnachtsveranstaltung geben soll.

„Sollten wir mal Überschüsse haben, so werden wir diese für einen guten Zweck einsetzen und beispielsweise einen Schlagersänger ins Altersheim schicken oder einen Clown ins Kinderheim“, erläutert Sly Krasicki. Nicht zu vergessen: Über neue Fördermitglieder würde sich der Verein sehr freuen. Anmeldeformulare liegen auf dem Sommerfest aus.

