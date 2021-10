Bewohner bei Zimmerbrand in Oberhausen verletzt

Oberhausen. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen hat am Montag gebrannt. Der Bewohner wollte die Flammen löschen – und verletzte sich dabei.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen ist am Montag ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war am Mittag in dem Haus an der Theresenstraße ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Bewohner hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Beim versuch, den Brand auf eigene Faust zu löschen, zog er sich allerdings leichte Brandverletzungen zu, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden.

Weil der Bewohner beim Verlassen seiner Wohnung geistesgegenwärtig die Tür zugezogen hatte, blieben der Flur und der Treppenraum rauchfrei, berichtet die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Andere Bewohner des Gebäudes waren somit nicht gefährdet. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.

