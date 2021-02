Bewerbung für Ehrenamtspreis NRW startet - wer gewinnen kann

Auch in diesem Jahr wird wieder der Ehrenamtspreis NRW vergeben.

Oberhausen. Auch in diesem Jahr vergibt der Verband engagierter Zivilgesellschaft wieder den Ehrenamtspreis NRW. Wie man sich bewerben kann.

Der Verband engagierter Zivilgesellschaft vergibt auch in diesem Jahr den Ehrenamtspreis NRW. Noch bis zum 14. Februar können sich Ehrenamtliche online bewerben. Dafür reicht es bereits, die Fragen im Anmeldeformular zu beantworten und Bilder des Projekts aus dem Jahr 2020 hochzuladen. Die Preisverleihung findet am 26. März statt.

Anschließend bestimmen die Jurymitglieder zusammen mit dem offenen Online-Voting die Sieger der einzelnen Kategorien. In insgesamt sechs Kategorien können jeweils drei Preise gewonnen werden, die Sieger werden in einer festlichen Verleihung ausgezeichnet. Dadurch erhalten sie die Gelegenheit, ihr Projekt einem breiten Publikum vorzustellen und in Austausch mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und anderen Vereinen zu kommen.

Ehrenamtspreis wird seit 2017 vergeben

Außerdem werden die Erstplatzierten in den jeweiligen Kategorien im Rahmen der „Vor-Ort-Nominierung“ für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert. Der VEZ Ehrenamtspreis wird vom Verband engagierte Zivilgesellschaft in NRW vergeben und ehrt seit 2017 jährlich Projekte von gemeinnützigen Organisationen aus ganz Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Preiskategorien, die sich mit besonderem ehrenamtlichem Engagement hervorheben und sich aktiv für das Allgemeinwohl einbringen.