Bewegung und Spaß für Oberhausener Kinder in Sommerferien

Oberhausen. In diesem Sommer sind gerade bei den Kindern Spiel und Spaß gefragt. Stadt und Stadtsportbund wollen das in Oberhausen ermöglichen.

Endlich raus aus der Pandemie, hinein ins spielerische Leben: Die Stadt Oberhausen bietet in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Oberhausen (SSB) wieder ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot für Kinder an.

Während der Sommerferien, also vom 5. Juli bis zum 17. August, haben alle Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren die Möglichkeit, kostenlos und ohne vorherige Anmeldung am Angebot „Bewegung, Spiel und Spaß“ teilzunehmen. Diese Aktion findet immer montags bis donnerstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr auf der „Großen Wiese am Ehrenmal“ statt. Familien können also unkompliziert dazustoßen und teilnehmen.

Auf der Freizeitanlage

Der Zugang erfolgt über die SSB-Sport- und Freizeitanlage (neben dem Stadion Niederrhein), auf der bereits ab dem 27. Juni das sehr erfolgreiche Programm von „Sport im Park“ läuft. Die Kinder werden hierbei von Oberhausener Übungsleitern und Übungsleiterinnen sowie Sporthelfern professionell betreut. Finanziert wird das Angebot durch Fördermittel aus dem Landesprojekt „Sportplatz Kommune“.

Hier werden Fragen beantwortet Fragen zum Programm beantworten mehrere Gesprächspartner: Simon Schauff, Stadt Oberhausen, Bereich Sportentwicklung: 825-2883, Jan Nahrstedt, Ausschuss für den Schulsport: 825-2351,Nadine Griebl, SSB-Oberhausen: 825-3123.

Neu in diesem Jahr sind die so genannten „Specials“: Für besonders viel Bewegung soll das Angebot „Zumba-Kids“ am 7. und 14. Juli sorgen. Darüber hinaus hat der Stadtsportbund mit den „Kinder-Drums“ (Trommeln auf großen Pezzi-Bällen) etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Am 9. und 16. August erhalten Mädchen und Jungen die Möglichkeit, dieses Trommel-Erlebnis unter professioneller Leitung auszuprobieren.

Für Kinder und Eltern

„Wegen der Corona-Pandemie sind viele Ferienaktionen nur in reduziertem Umfang möglich. Wir hoffen durch dieses Angebot die bereits bestehenden Aktionen zu entlasten und besonders jüngeren Kindern die Chance zu geben, an einem regelmäßigen Bewegungsangebot in den Sommerferien teilzunehmen. Eltern können natürlich gerne parallel auch an den abwechslungsreichen Programmen von Sport im Park teilnehmen und so die ganze Familie in den Sommerferien in Bewegung halten“, sagt Sportentwickler Simon Schauff mit Blick auf die kommende Ferienzeit. Die Initiatoren hoffen jetzt auf eine insgesamt rege Resonanz. Nach den ziemlich bewegungsarmen Monaten der Pandemie dürfte das sportliche Treiben wohl ganz schnell zu einem Selbstläufer werden.

