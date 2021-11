Bewegender Adventskalender bietet Vielzahl von Aktionen

Oberhausen. Wer im Advent etwas erleben will, ist mit dem „Bewegenden Adventskalender“ bestens bedient. Mittlerweile gibt es ihn bereits zum vierten Mal.

Besinnlicher Musik lauschen, heitere Geschichten hören, leckere Plätzchen backen, gemeinsam frühstücken, wunderschönen Weihnachtsschmuck basteln, zusammen singen – der „Bewegende Adventskalender“ bietet wieder eine Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen.

Nachdem der Kalender im letzten Jahr pandemiebedingt nicht erscheinen konnte, hat ihn der Bereich Chancengleichheit der Stadt zusammen mit Kooperationspartnerinnen und -partnern aus den Bereichen Familie, Ehrenamt, Leben im Alter, Inklusion und Gleichstellung dieses Jahr wieder herausgebracht. Das berichtet die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung.

Mittlerweile gibt es ihn bereits zum vierten Mal. In diesem Jahr beginnt der „Bewegende Adventskalender“ schon am ersten 1. Advent, 28. November. Geschichten und Gedichte stimmen an diesem Tag im Quartiersbüro Mitte in Styrum auf die Adventszeit ein.

Aktionen, Lesungen und Konzerte

An verschiedenen Orten im Oberhausener Stadtgebiet folgen weitere Aktionen, Lesungen, Konzerte und andere Veranstaltungsformen, insgesamt sind es 40. Ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen Angebot: ein Weihnachtlicher Stadtteilspaziergang durch Osterfeld (3. Dezember), eine Lesung mit der Schauspielern Anna Polke (7. Dezember), ein Chorkonzert der Evangelischen Singgemeinde (12. Dezember), Vorführung eines Kinofilmklassikers (15. Dezember), ein Charity-Haareschneiden für Menschen, die sich das sonst kaum leisten können (20. Dezember).

Der „Bewegende Adventskalender“ kann beim Bereich Chancengleichheit an der Schwartzstraße 73 abgeholt werden, er liegt an zentralen Stellen wie den Rathäusern und den Familienzentren aus oder er kann online unter www.oberhausen.de/chancengleichheit abgerufen werden.

Um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, ist es dieses Jahr bei den meisten Veranstaltungen notwendig, sich vorab anzumelden. Die Stadtpressestelle unterstreicht: „Bitte informieren Sie sich vorab bei den einzelnen Veranstaltern, ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden, da sich pandemiebedingte Änderungen ergeben können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen