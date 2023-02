Betuwe-Ausbau: Einschränkungen für Bahnkunden im Februar

Oberhausen. Der Ausbau der Betuwe-Güterzuglinie soll in diesem Februar merkliche Fortschritte machen. Hier der Überblick zu aktuell geplanten Arbeiten.

Wer in diesem Frühjahr mit dem Zug zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Sterkrade unterwegs ist, erkennt in einigen Streckenabschnitten schon das neue Gleis. Der dreigleisige Ausbau der Betuwe-Güterzuglinie wird derzeit auf der Strecke konkret sichtbar. Die Arbeiten schreiten voran – allerdings hat das Konsequenzen für Reisende. Mehrere Verbindungen sind im Februar betroffen.

In der Zeit von Freitag, 10. Februar, bis zum Freitag, 24. Februar, bündeln Baufachleute nun entlang der 73 Kilometer langen Ausbaustrecke zwischen Oberhausen und der niederländischen Grenze zahlreiche Baumaßnahmen. Das kündigt die Deutsche Bahn (DB) an.

Das Bauprogramm fällt umfang- und facettenreich aus: Kampfmittelsondierungen, Vegetationsarbeiten, Verlege- sowie Brückenarbeiten sind geplant. Auf Oberhausener Gebiet starten mehr als 140 Bohrungen für Kampfmittelsondierungen. Zudem verlegen die Bauteams hier auf einer Länge von 25 Metern Fernwärmerohre um, stellen elf Oberleitungsmasten auf und bauen Kabelkanäle auf einer Länge von rund 500 Metern. Auch Pflanz- und Baumarbeiten sind vorgesehen, wobei die Deutsche Bahn unterstreicht, dass diese Arbeiten außerhalb der Brut- und Setzzeiten stattfinden – im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.

Teil- und Vollsperrungen der Strecke nötig

Weitere umfangreiche Arbeiten sind weiter nördlich an der Strecke in Dinslaken und Voerde geplant, ebenso im Bereich Wesel. Für diese größeren Bauarbeiten muss der Abschnitt zwischen Emmerich und Oberhausen teil- beziehungsweise vollgesperrt werden. Unter der Woche, montags bis freitags in der Zeit vom 13. bis 17. Februar sowie vom 20. bis 24. Februar, ist die Strecke eingleisig befahrbar. An den Wochenenden (10. bis 12. Februar sowie 17. bis 19. Februar) ist die Strecke voll gesperrt.

Es kommt zu folgenden Auswirkungen auf den Zugverkehr:

RE 5 (RRX): Die Züge fallen über den gesamten Bauzeitraum zwischen Oberhausen Hbf und Wesel (im Berufsverkehr ab/bis Emmerich) aus. Als Ersatz verkehren Busse. Zusätzlich sind jeweils zwischen Duisburg und Dinslaken bzw. Oberhausen und Wesel Schnellbusse (ohne Halt) im Einsatz.

RE 19: Die Züge verkehren montags bis freitags zwischen Düsseldorf und Arnheim bzw. Bocholt weiterhin. Nur die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr fallen aus. Für die ausfallenden Züge im Berufsverkehr verkehren Busse mit allen Halten zwischen Wesel und Emmerich. An den Wochenenden fallen die Züge zwischen Oberhausen Hbf und Arnheim bzw. Bocholt aus. Als Ersatz sind auch hier Busse im Einsatz.

RE 44: Die Züge fallen an den Wochenenden 10. bis 12. Februar sowie 17. bis 19. Februar zwischen Bottrop und Oberhausen aus. Als Ersatz verkehren Busse.

RE 49: Die Züge fallen ebenfalls über den gesamten Bauzeitraum zwischen Oberhausen und Wesel aus. Als Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Zusätzlich verkehren jeweils Schnellbusse ohne Halt zwischen Duisburg und Dinslaken sowie zwischen Oberhausen und Wesel.

Fernverkehr: Die Züge der zweistündlich verkehrenden ICE-Linie Amsterdam–Utrecht–Düsseldorf–Köln–Frankfurt werden über den gesamten Bauzeitraum zwischen Utrecht und Köln umgeleitet, die Halte in Arnheim, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf entfallen.

Die Fahrplanänderungen sind im Detail in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie über zuginfo.nrw abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen