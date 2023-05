Betrugsmasche: Täter wollen an die EC-Karte der Angerufenen

Oberhausen. Besonders dreiste Täter wollen sich derzeit in Oberhausen Zugang zu den EC-Karten von Senioren verschaffen. Die Polizei warnt eindringlich davor.

Die Polizei warnt: In Oberhausen hat es jetzt mehrere Betrugsversuche gegeben, bei denen sich Anrufer gegenüber Senioren als Stadtsparkassen- oder Bankmitarbeiter ausgegeben haben.

Ihre Masche: Sie benötigen angeblich aus Sicherheitsgründen die EC-Karte der Angerufenen. Ein Mitarbeiter müsse die Karte sofort zuhause abholen, heißt es dann.

In einem Fall am 8. Mai informierte die Angerufene (92 Jahre alt) gerade noch rechtzeitig eine vertraute Nachbarin und verhinderte so Schlimmeres. In einem weiteren Fall hatte am selben Tag eine 90-jährige Oberhausenerin ihre Vertraute erst angerufen, nachdem sie ihre EC-Karte einem Betrüger ausgehändigt hatte. Der Kriminelle habe zwischenzeitlich unberechtigte Geldabhebungen tätigen können, berichtet die Polizei Oberhausen.

„Herr Steinbach“ meldet sich am Telefon

Einen Tag später, am 9. Mai, hat der angebliche Sparkassenmitarbeiter, ein Mann namens „Herr Steinbach“, eine 85-jährige Oberhausenerin so lange mit einem Anruf beschäftigt, bis ein Komplize an ihrer Wohnungstüre klingeln konnte und die EC-Karte der Dame übernahm. Auch von ihrem Konto wurden dann illegale Abhebungen vorgenommen.

Das Oberhausener Betrugskommissariat appelliert an Kinder und Enkel in Oberhausen, ihre Eltern und Großeltern vor falschen Stadtsparkassen- und Bankmitarbeitern zu warnen.

