Betrüger unterwegs: RWW warnt vor falschen Wasserwerkern

Oberhausen. Am besten stets den Ausweis zeigen lassen! Falsche Wasserwerker sind verstärkt in Oberhausen unterwegs. Das RWW warnt davor.

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) warnt die Oberhausener Bevölkerung vor falschen Wasserwerkern, die derzeit verstärkt im Stadtgebiet präsent sind.

Die Täter geben sich am Telefon als Mitarbeiter des Wasserwerks oder als Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma aus, die angeblich alle Hausbesitzer anschrieben und mitteilten, dass demnächst Rohrleitungsarbeiten anstünden und das Wasser länger abgestellt werden müsse. Der Anruf diene nur der Vorabinformation und ob sie Hausbesitzer seien für den Fall, dass in einigen Wochen niemand zu erreichen sei.

RWW stellt klar: „Wir haben keine Rohrreinigungsfirma beauftragt!“

RWW-Pressesprecher Ramon Steggink stellt klar: „Wir haben keine Rohrreinigungsfirma beauftragt und diese schon gar nicht gebeten, sich bei unseren Kunden zu melden, um eine Maßnahme anzukündigen.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

Der Wasserversorger weist vorsorglich darauf hin, dass seine Mitarbeiter nicht in Wohnungen müssen, sondern in Räume wie Keller oder Hauswirtschaftsraum, wenn es um Zählerangelegenheiten gehe. Sie dürfen auch keine Geldgeschäfte an der Haustüre abwickeln. „Unsere Mitarbeiter, wie auch die in unserem Auftrag tätigen Dienstleister, sind mit einer Ausweiskarte ausgestattet und können sich eindeutig legitimieren“, unterstreicht Steggink. In Zweifelsfällen sollte sofort die Polizei informiert werden.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen