Besuchsverbot im EKO – Ausnahmeregel für Kreißsaal

Das Evangelische Krankenhaus an der Virchowstraße in Oberhausen.

Oberhausen. Das Evangelische Krankenhaus Oberhausen (EKO) spricht ein generelles Besuchsverbot aus. Auch für den Kreißsaal gibt es weiter strenge Regeln.

Im Evangelischen Krankenhaus (EKO) gilt ab Mittwoch, 28. Oktober, ein generelles Besuchsverbot. Grund sind die steigenden Corona-Fallzahlen in Oberhausen.

Ausnahmen gelten für Besuche bei Schwerstkranken, Palliativpatienten und Kindern. Diese sind nach Absprache mit den verantwortlichen Ärzten mit einem Sonderbesuchsrecht möglich. Auch für den Kreißsaal gilt eine Ausnahmeregelung: Unter der Geburt darf eine Person die werdende Mutter begleiten, Familienzimmer sind weiterhin möglich.

Alle Besucher müssen sich weiterhin zur Registrierung an der Information im Eingangsbereich anmelden. Angehörige und Freunde können für Patienten Taschen oder Geschenke an der Information abgeben. Sie werden von Mitarbeitenden auf die Patientenzimmer gebracht. Wichtig ist, dass der Name des Patienten und, wenn bekannt, die Station vermerkt sind.

Ein striktes Besuchsverbot gilt ab sofort auch im Bottroper Knappschaftskrankenhaus kurz hinter der Oberhausener Stadtgrenze.