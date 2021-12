Die Service-Kultur in Altenpflegeheimen kommentiert Redakteur Peter Szymaniak.

Meinung Besucher-Kaffee in Altenheimen: Es geht um Respekt und Würde

Oberhausen. Sie zahlen im Monat Tausende von Euro für Pflege, Essen und Wohnen im Altenheim – doch für Besucher steht noch nicht einmal Kaffee bereit.

Im Angesicht weltweiter Krisen und Corona-Verheerungen gerade unter älteren Menschen mag es so mancher für eine Lappalie halten: Ein Bewohner eines Altenheimes kann seinem Besuch keinen Kaffee anbieten. Na und? Doch der fehlende Besucher-Kaffee ist ein Ausdruck dafür, dass unsere Gesellschaft im Umgang mit Alten und Hochbetagten noch einen erheblichen Verbesserungsbedarf hat. Und dies betrifft uns alle.

Mit steigendem Alter wahrscheinlich pflegebedürftig

Die Wahrscheinlichkeit, seinen Alltag nicht mehr alleine bewältigen zu können, pflegebedürftig zu werden und auf Profi-Hilfe angewiesen zu sein, steigt mit dem Alter extrem an. Jeder fünfte der 80-Jährigen bis 85-Jährigen ist pflegebedürftig, bei den 85- bis 90-Jährigen sind es 40 Prozent, bei den über 90-Jährigen sogar die Hälfte. Jeder Einzelne empfindet es aber als äußerst bitter, nicht mehr so wie bisher gewohnt weiter leben zu können. Angehörige, die es trotz aller mobilen Pflegehilfen nicht mehr schaffen, ihre Eltern zu pflegen, sind traurig, die Mutter oder den Vater einem Pflegeheim anvertrauen zu müssen.

Umso wichtiger ist es, in Pflegeheimen Bedingungen zu schaffen, die möglichst viel Lebens-Routine, möglichst viel Privatraum, möglichst viel Geborgenheit und Vertrautheit erreichen. Pflegeheime sollten nicht wie kleine sterile Kliniken aussehen, Persönliches sollte Platz finden. Die Heimbetreiber haben in den vergangenen Jahrzehnten hier schon viel dazugelernt. Nicht ohne Grund werben sie damit, dass Pflegebewohner sich wie zu Hause fühlen sollen.

Mehrere Tausend Euro Kosten im Monat für ein Altenheim-Zimmer

Dies fällt schon alleine deshalb schwer, weil die Betroffenen für ihr neues Zuhause plötzlich mehrere tausend Euro im Monat zahlen müssen. Und die eigene körperliche, geistige und seelische Schwäche bedrückend ist. Die eigene Handlungsmacht, die eigene Selbstständigkeit – so weit es möglich ist – zu fördern und zu erhalten, ist entscheidend für die Würde und Lebensqualität im Alter. Und dazu gehört auch, dem Heimbewohner zu ermöglichen, seine Gäste so zu empfangen, wie er es gewohnt war – auch mit Kaffee und Kuchen. Das sollte für 3000 Euro bis 5000 Euro im Monat an Heimpreisen wohl umsetzbar sein.

Eine solche Service-Kultur ist natürlich rechtlich nicht vorgeschrieben, aber an solchen scheinbaren Kleinigkeiten im Alltag erkennt man, mit welchem Respekt diese Gesellschaft denjenigen Menschen begegnet, die ebendiese Gesellschaft geprägt und aufgebaut haben. Wir sind ihnen zu Dank und Anerkennung verpflichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen