Die Inzidenz fällt: Jetzt lockert auch das Evangelische Krankenhaus in Oberhausen seine Regeln für Besucher.

Kliniken in Oberhausen

Kliniken in Oberhausen Besuche im EKO ab dem Folgetag nach der Aufnahme erlaubt

Oberhausen. Das Evangelische Krankenhaus Oberhausen macht für Besucher wieder mehr möglich. Das Testzentrum am EKO bleibt ab Juli geschlossen.

Patientinnen und Patienten dürfen im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) ab Donnerstag, 1. Juli 2021, bereits ab dem Folgetag nach der Aufnahme Besuch empfangen. Es müssen aber weiterhin besondere Schutzmaßnahmen und Regelungen eingehalten werden.

Patienten können damit ab dem Folgetag nach der Aufnahme zwischen 14 und 16.30 Uhr besucht werden (letzter Einlass 16 Uhr). Erlaubt ist eine Besucherin oder ein Besucher pro Tag für höchstens 30 Minuten. In jedem Zimmer, auch in Mehrbettzimmern, darf sich maximal eine Besucherin oder ein Besucher aufhalten. Eine vorherige Registrierung im Pavillon, Haus C, ist erforderlich.

Besucher müssen getestet, geimpft oder genesen sein

Ein Besuch ist außerdem nur für folgende Personengruppen möglich: Getestet: negatives Schnelltestergebnis eines anerkannten Testzentrums, nicht älter als 24 Stunden. Geimpft: vollständige Impfung (die letzte Einzelimpfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen). Genesen: positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.

Das Testzentrum am EKO ist ab dem 1. Juli 2021 geschlossen. Besucher, die einen aktuellen Schnelltest benötigen, müssen diesen in einem anderen anerkannten Testzentrum durchführen lassen. Für die Intensiv- und Isolierstation gelten gesonderte Regelungen, ebenso für Palliativ-Patienten und Kinder. Ein solches Sonderbesuchsrecht muss vorab mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Alle Regelungen und Maßnahmen sind auch unter www.eko.de zu finden.

