Besuch von der Theaterfaktorei im Jugendparlament

Oberhausen. Amira Bakhit, die Leiterin der „Faktorei“, berichtet den Oberhausener Jugendparlamentariern am 3. November von theaterpädagogischen Angeboten.

Das fünfte Jugendparlament kommt am Dienstag, 3. November, um 17 Uhr in der Luise-Albertz-Halle zu seiner dritten öffentlichen Sitzung zusammen. Als Gast wird Amira Bakhit dann den Jugendparlamentariern die Theaterfaktorei vorstellen.

Unter dem „Faktorei“-Namen bündelt das Theater Oberhausen seit der Spielzeit 2017/18 seine theaterpädagogischen Angebote für alle Altersgruppen. Amira Bakhit, die Chefin der Theaterfaktorei seit 2019, arbeitete lange in freien Gruppen und praktizierte Theaterpädagogik im Klassenzimmertheater. Vor ihrem Start in Oberhausen hatte die in Südhessen aufgewachsene 37-Jährige für eine Spielzeit beim Gelsenkirchener Musiktheater im Revier gearbeitet.

Jugendliche spenden an soziale Einrichtungen

Zudem wählen die Jugendlichen ihren eigenen Beirat und setzen sich mit den Themenschwerpunkten ihrer Arbeitskreise auseinander. Und die Jugendparlamentarier planen ihre sozialen Aktionen vor Weihnachten. Seit 2012 ist es Tradition, dass das Jugendparlament einen Teil seines Budgets an soziale Einrichtungen spendet und sich über diese vor Ort informiert.

Hintergrund: Das erste Oberhausener Jugendparlament konstituierte sich im Juni 2012. Im Mai 2020 wurde das fünfte Jugendparlament von Jugendlichen in Oberhausen für zwei Jahre direkt gewählt. Jede weiterführende Schule kann maximal drei Delegierte entsenden. Ein Vertreter des Jugendparlaments ist Mitglied im Jugendhilfeausschuss, zudem haben Jugendparlamentarier in jedem Ratsausschuss Rederecht.

Die Sitzung am 3. November beginnt um 17 Uhr im Raum Brüssel der Luise-Albertz-Halle, Eingang Foyer III. Mehr Infos online unter jugendparlament-oberhausen.de