Bessere Gesundheit für Alleinerziehende: kostenlose Angebote

Oberhausen. Für Alleinerziehende bietet die Stadt Oberhausen kostenlose Gesprächsrunden und Sportkurse an. Auch eine Kinderbetreuung ist möglich.

Ein neues Projekt in Oberhausen soll die Gesundheit von Alleinerziehenden unterstützen. Unter dem Motto „Gemeinsam Gesund“ bietet die Stadt kostenlose Kurse an – für Frauen und Männer gleichermaßen.

Ziel des gemeinsamen Projekts mit der Ruhrwerkstatt ist es, Betroffenen praxisnahe Angebote zu verschiedenen gesundheitlichen Themen zu unterbreiten, wie etwa Zeit- und Stressmanagement, Selbstfürsorge, Rückengesundheit, Ernährung und Bewegung.

Wer Interesse hat, ist zu einem unverbindlichen Kennenlernen eingeladen, am Montag, 21. März, von 16 bis 17 Uhr im Familienzentrum der Ruhrwerkstatt an der Helmholtzstraße 145. Einmal wöchentlich treffen sich Alleinerziehende, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und gegenseitig in Alltagsfragen zu unterstützen – und zwar an jedem Freitag von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes an der Wörthstraße 7.

Am 11. März startet bereits der erste Gesundheitskurs: „Mach was für deinen Rücken“ läuft bis zum 8. April freitags von 8.30 bis 9.30 Uhr an der Helmholtzstraße 145. Auf Wunsch kann das Organisations-Team eine Kinderbetreuung während der Kurszeiten organisieren.

Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos gibt es bei Projektleiterin Diana Heckmann im Stadtteilbüro Brückenschlag an der Marktstraße 97, jeden Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr oder telefonisch immer dienstags und donnerstags zwischen 9 Uhr und 16 Uhr unter 0170 2354432. E-Mail:gemeinsam-gesund@ruhrwerkstatt.de

