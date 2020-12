Besinnung mit musikalischen Andachten in der Christuskirche

Oberhausen. Geistliche Impulse und Kurzkonzerte verbinden sich in Oberhausens ältester evangelischer Kirche zu halbstündigen Auszeiten vom Adventsstress.

Die Adventszeit kann oft Stress und Hektik bedeuten – umso wichtiger, sich Auszeiten zu nehmen und zur Ruhe zu kommen. Hierfür bietet die Gemeinde der Christuskirche an der Nohlstraße immer dienstags um 17 Uhr 30-minütige Andachten mit besonderem Akzent auf der Musik.

So spielen am Dienstag, 8. Dezember, Felicia Meyerratken und Elizabeth Marschner adventliche Musik für Orgel und Oboe; Pfarrerin Lisa Fuchs bietet dazu einen geistlichen Impuls. Dabei erklingen Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach im Dialog mit Josef Gabriel Rheinbergers „Pastorale“ für Oboe und Orgel sowie zeitgenössische Werke von Hans-André Stamm und des libanesisch-französischen Komponisten Naji Hakim.

Orgelwerke für einen brillanten Akkordeonisten

Am Dienstag, 15. Dezember, kommt mit Alexandre Bytchkov, dem nun in Mainz heimischen St. Petersburger, ein Ausnahmekünstler an seinem Instrument, dem Akkordeon, in die Christuskirche. Gefeiert für seine Virtuosität und Brillanz wird er ein Programm mit Bearbeitungen von Orgelwerken für Akkordeon von Bach, Vivaldi und Schubert darbieten. Der passende geistliche Impuls kommt von Pfarrer Christoph Kückes.

Zur letzten Andacht der Reihe lädt Kantor Danny Neumann gemeinsam mit Katja Vorreyer am Dienstag, 22. Dezember, ein. Vivaldis Blockflötenkonzert steht ebenso auf dem Programm wie selten gehörte Werke für Flöte solo. Den geistlichen Impuls bringt Pfarrerin Lisa Fuchs mit.

Die Andachten finden unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen statt. Die Plätze sind daher begrenzt.