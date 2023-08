Bauklötze staunen: Viele Lego-Fans werden zur Ausstellung „Die ganze Welt der kleinen Steine“ im Bero-Zentrum in Oberhausen erwartet.

Lego-Bausteine Bero-Zentrum: Neue Lego-Ausstellung startet in Oberhausen

Oberhausen. Für Bauklötze-Fans öffnet im Bero-Zentrum in Oberhausen eine Lego-Ausstellung. Kinder können sich an einem riesigen Mosaik aus Lego beteiligen.

Oberhausen gilt unter Lego-Fans nicht als die schlechteste Adresse: Das „Legoland Discovery Center“ und ein Lego-Store locken ins Westfield Centro. Mit „JB Spielwaren“ öffnet ein weiteres Lego-Spezialgeschäft im Stadtteil Biefang. Und nun zieht auch das Bero-Zentrum im Klötzchen-Universum nach.

Seit Donnerstag, 17. August, öffnet an der Concordiastraße eine Lego-Ausstellung, die zwischen den Geschäften des Einkaufzentrums aufgebaut ist. Unter dem Motto „Die ganze Welt der kleinen Steine“ bleibt die Schau zwei Wochen lang in Oberhausen und ist zum letzten Mal am Samstag, 2. September, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Bero-Zentrum: Landschaften und Großobjekte aus Lego-Steinen

Das Bero-Zentrum verspricht den Besucherinnen und Besuchern detailverliebte Lego-Landschaften und etliche Großobjekte, die von Profi-Bauern aus den kleinen Plastikbausteinen montiert wurden.

Die Lego-Fangemeinde soll im Bero-Zentrum aber nicht nur zuschauen, sondern selbst mit anpacken: In der Vorhalle am Gastro-Treff (Eingang: Concordiastraße) entsteht mit Hilfe der Zuschauer ein Riesenmosaik. Das fertige Objekt soll später aus 65.000 Lego-Steinen bestehen und mit knapp fünf mal dreieinhalb Metern wahrlich nicht zu übersehen sein.

Bero-Zentrum: Kinder basteln Mosaik aus 65.000 Lego-Steinen

Die „Riesenbaustelle“ richtet sich vor allem an Kinder und Familien. Schließlich wird mit den Legosteinen ein Motiv aus der bekannten Kinderbuch-Reihe „Pettersson und Findus“ nachgebaut. Die Geschichten vom frechen Kater Findus und seinem Besitzer Pettersson stammen aus der Feder des schwedischen Autoren Sven Nordqvist.

Drei Basteltreffen für das Lego-Mosaik sind terminiert für Donnerstag, 17. August, zwischen 13 und 18 Uhr. Freitag, 18. August, 13 bis 18 Uhr. Und Samstag, 19. August, von 10 bis 18 Uhr. Interessenten können zu einem der Termine spontan vorbeikommen. Die Veranstalter wollen zur Lego-Ausstellung weitere Aktionen wie eine Center-Rallye und Gewinnspiele ergänzen.

Mehr zum Thema:

-> Mode und Haushalt: Neuer Laden im Bero-Zentrum Oberhausen

-> Bero-Zentrum hat Nachfolger für Schuhladen Reno im Blick

-> Centro Oberhausen: Lego-Giraffe plötzlich völlig verändert

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen