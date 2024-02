Berliner Liedermacher besingt sogar ein „Haus in Oberhausen“

Oberhausen Campino von den Toten Hosen war mit seinem Oberhausen-Song schneller, doch Matthias Binner ist in seinen Texten über Oberhausen präziser.

Die Zahl der Lieder über Berlin ist Legion: Man nehme nur David Bowies „Heroes“ mit dem dramatischen Kuss im Schatten der Mauer, das der Londoner im Exil 1977 sogar in drei Sprachen eingesungen hatte: nämlich neben der englischen Version auch auf Französisch und in einem sehr „Bowieesken“ Deutsch. Aber dass ein gebürtiger Berliner sich aufrafft, ein „Haus in Oberhausen“ zu besingen - das darf angesichts von hunderten Berlin-Songs schon fast als Sensation gelten. So nämlich heißt die kommende Single des original berlinischen Liedermachers Matthias Binner. Und deren Release-Party steigt nicht etwa in der hauptstädtischen „Bar jeder Vernunft“, sondern - nette Geste - wenige Schritte vom Oberhausener Hauptbahnhof: am Sonntag, 25. Februar, zur schönsten Matinee-Zeit um 12 Uhr im Walzenlager-Kino des Zentrums Altenberg.

Der 51-jährige Berliner, der im Hauptberuf seit 2015 mit den Kolleginnen Claudia Fink und Marie Diot sowie mit Martin Betz die Liedermacher-Schule „Sago“ leitet, ist allerdings nicht der erste Großstädter, der mit Herz und Flair die Revier-Provinz besingt. Die Toten Hosen sind ihm mit dem Song „Oberhausen“ vom 2012er Album „Ballast der Republik“ immerhin um zwölf Jahre zuvorgekommen. Allerdings stammen die altgedienten Punks als Düsseldorfer ja fast aus der Nachbarschaft. „Sie kennt alle Clubs und Bars in Oberhausen“, dichtete seinerzeit Campino über eine ungenannte Schöne. „Sie braucht kein Geld, er lädt sie immer ein.“

Campino und die Toten Hosen waren etwas schneller: Bereits 2012 besang Andreas Frege eine ungenannte Schöne im Song „Oberhausen“. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Wo kommen wir her und wo gehen wir hin - und dazwischen: was?“, fragt nun der Berliner Liederpoet und lässt ein federndes Soul-Riff in die Klaviertasten tröpfeln. Gerade die großen Fragen des Lebens wollen ja mit Stil und Klasse gestellt werden. Und beantwortet! Deshalb führt Matthias Binners musikalische Traumreise zu den im Grunewald vergrabenen Trümmern Germanias und den Schießtürmen der Berliner Mauer, auf die Bühne geschlossener Musical-Paläste, an den Zaun eines Tretbootverleihs - und eben bis zur Klinke jenes Klinkerhauses in Alstaden, in dem Binners Bruder seit einigen Jahren lebt. Diese Oberhausen-Connection ist also eine echt familiäre - und kein Vorwand für eine konfektionierte Liebesgeschichte.

Der Sonpoet als Meister leiser, hintergründiger Miniaturen

„Sein Humor ist tiefsinnig, keine Zeile oberflächlich, jedes Wort sorgsam gewählt. Dem Singer-Songwriter gelingen Lieder, die die Zuhörer mit nach Hause nehmen“, bescheinigt ihm die Zeitung Rheinpfalz. Als „Meister leiser, hintergründiger Miniaturen“ , würdigt ihn der Mannheimer Morgen. Und seine Heimatzeitung, der Berliner Tagesspiegel, nennt die Binner‘schen Kompositionen „schlicht und ergreifend ohrwurmflott“.

In Berlin ist die „Bar jeder Vernunft“ das Heimat-Terrain von Matthias Binner. Maren Kroymann, hier am Mikrofon, rühmt den Gastgeber der Song-Salons als „Monsieur Nonchalant“. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Inspiration und Input tankt Binner als musikalischer Leiter von Show- und Theaterproduktionen und als Gastgeber von „Sago“-Song-Salons. Und für die ist tatsächlich jene, nicht zuletzt dank Meret Becker berühmte, „Bar jeder Vernunft“ der gediegene Schauplatz. Dort debütierte Binner 2016 mit dem Album „Vorbeischneiten Freiheiten“; es folgten die digitalen Singles „Smoothieman“, „Mein Junggesellenabschied“(2019), „Es geht auch ohne“ (2020) und „Hörst du noch Musik?“ (2021). Aktuell hält es der Berliner wie jüngst Peter Gabriel mit „i/o“, denn er will Monat für Monat ein weiteres Lied seines neuen Albums als Single in den gängigen Online-Portalen veröffentlichen. „Im Dunkeln zu singen“ machte den Anfang, bald gefolgt vom „Haus in Oberhausen“.

Ehrensache, dass er seine Kollegenfreunde Matthias Reuter und Arno Rittgen nicht ohne einen Gast-Beitrag aus dem Walzenlager-Kino im Zentrum Altenberg an der Hansastraße 20 hinauslassen wird. Karten für das Matinee-Konzert kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Tageskasse 15 Euro und könnten angesichts des intimen Schauplatzes bald vergriffen sein. Tickets gibt es online bei Adticket.de für gut 14 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen