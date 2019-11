Am Mont Blanc müssen Bergsteiger ihren Aufstieg neuerdings bei der zuständigen Behörde registrieren. Denn satte 25.000 Menschen wollen pro Jahr auf den höchsten Berg der Alpen. Keine Frage: Bergsteigen ist im Trend und auch in Oberhausen sind begeisterte Alpinisten heimisch. Einmal im Jahr fährt Familie Limberg nach Österreich, um zu wandern. Doch ihre letzte Tour im Sommer wird mit zwölf Gipfeln in zwölf Tagen zu einer Herausforderung für den inneren „Schweinehund“.

„Ich glaube, jeder von uns ist auf der Tour mal an seine Grenzen gekommen“, sagt Johanna Limberg am heimischen Wohnzimmertisch und beugt sich über die Karte von Vorarlberg. Entlang des Bregenzer Ach (ein Fluss, der in den Bodensee mündet) fährt ihr Finger bis zum Piz Buin. Dort, auf 3312 Metern Höhe, wo nichts als Eis und dünne Luft wartet, hatte sie einfach Angst, gesteht die 46-jährige Mutter von vier Kindern. Ein falscher Tritt kann den Tod bedeuten. Den Gletscher mit Steigeisen an den Füßen zu überwinden ist für alle Beteiligten Willenssache. Wieso aber bringen sich Menschen freiwillig in solche Gefahr?

Wenn die Alpenliebe in die Wiege gelegt wird

Mit starkem Willen und Steigeisen an den Füßen ging es den Gletscher hinauf. Foto: Fam Limberg / Privat

Bei Johanna Limberg ist es die eigene Kindheit, die sie in die Alpen zieht. Die Mutter ist Schweizerin, die Winterferien verbringt sie mit Skifahren auf der Berghütte ihres Großvaters. Dort lernt sie, die Natur zu schätzen. Ihr Mann Thorsten Limberg, 46, groß, hager, findet anderswo seine Motivation. „Er ist mehr der Wettkampftyp“, sagt sie und zwinkert ihm zu. Marathonläufer und nun eben Gipfelstürmer – das sei für ihn die Herausforderung. Vor zwei Jahren entsteht die verrückte Idee mit Start am Bodensee: 177 Kilometer wandern die Limbergs in zwölf Tagen und erklimmen mit rund 12.000 Höhenmetern zwölf Gipfel in der Region ums Montafon-Tal.

Den E5-Fernwanderweg und die Überquerung der Alpen mache ja jeder, erklärte ihnen ein befreundeter Bergführer zuvor einmal bei einem Glas Wein. „Da haben wir uns gedacht: Wir machen die Reise vom tiefsten (Bodensee) zum höchsten Punkt (Piz Buin) der Gegend“, sagt Thorsten Limberg. Sie übernachteten mit Tochter Karla (13) und zwei weiteren Pärchen in spartanischen Berghütten, in denen kein Strom und heißes Wasser fließt. Katzenwäsche ist die Regel. Immer dabei: Hund Hugo, der sein Futter selbst auf dem Rücken die Berge hinaufträgt. Jedes Kilo weniger zählt im Hochgebirge.

Gletscher auf dem Rückzug

Oberhausen Tipps und Tricks fürs Wandern in den Alpen Wer noch nie wandern war, sollte sich Rat beim Deutschen Alpenverein suchen. Oberhausen liegt in der Sektion Duisburg und eine Mitgliedschaft hat viele Vorteile. Erst kürzlich stimmte die Versammlung in München für einen Euro Extrabeitrag jährlich, der dem Klimaschutz zugutekommen soll. Der weltgrößte Bergsportverband hat derzeit rund 1,3 Millionen Mitglieder und die Zahl steigt. 14 Jahre lang wandern die Limbergs bereits gemeinsam in den Bergen. Wichtig sind für Anfänger vor allem folgende Dinge: „Eine professionelle Wanderkarte, festes Schuhwerk (möglichst über die Knöchel), vorerst lieber kürzere Routen wählen und für alle Wetter (Handschuh, Jacke, Mütze) gewappnet sein.“

Die ausgefallene Sommerreise an die Atlantikküste sei die Tour durch die Alpen auf jeden Fall wert gewesen. Trotzdem habe auch Thorsten Limberg mit den Widrigkeiten mal gehadert. „Wenn man bis auf die Unterhose nassgeregnet ist und weiterwandern muss – da gibt’s Schöneres“, räumt der Vertriebsleiter ein, der sonst im Auto auf der Straße unterwegs ist. Der Klimawandel ist den Limbergs im Gebirge aufgefallen: „Der Gletscher am Piz Buin ist in ein paar Jahren vielleicht verschwunden.“

Natürlich wissen die beiden: Der ständig zunehmende Tourismus ist ebenso Grund für die steigenden Temperaturen weltweit. Die Reise nach Österreich haben sie als Gruppe mit einem Kleinbus für acht Fahrgäste bewältigt. Für ihren nächsten Traum müssen Johanna und Thorsten Limberg aber wahrscheinlich ins Flugzeug steigen: Denn 2021 wollen sie auf den Gipfel des Kilimandscharo in Afrika. Überschätzen würden sie ihre Kräfte nicht, betont Thorsten Limberg. „Wenn uns die Luft zu dünn wird oder der Aufstieg zu gefährlich ist, lassen wir es sein – man muss seine Grenzen kennen.“