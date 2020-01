Beowulf, Gropius, Hope: So nennen Oberhausener ihre Kinder

Emilia, Emma und Mia bei den Mädchen – Noah, Paul und Ben bei den Jungs: Das waren die beliebtesten Vornamen für Oberhausener Neugeborene im vergangenen Jahr. Doch auch außergewöhnliche Namen finden sich in der Hitliste.

So hat ein Paar ihr Kind Hope genannt, ein anderes kleines Mädchen heißt My. Beide Male ist es der Drittname der Kinder. Auch bei den Jungs gibt’s Ungewöhnliches: Ein Kind heißt Gropius – wie der Architekt und Bauhaus-Begründer Walter Gropius. Ein anderes hat den ebenfalls dritten Beinamen Gwanyebit – ein Name, der wohl aus dem Balinesischen kommt.

„Prince“ steht im Ausweis

Beowulf steht als dritter Vorname im Ausweis eines bereits 2018 geborenen Oberhausener Jungen. Es ist der Name eines frühmittelalterlichen, englischen Heldengedichtes, das 2007 auch filmisch adaptiert wurde, unter anderem mit Angelina Jolie und Anthony Hopkins. Auch der Vorname „Prince“ findet sich auf der Liste der Drittnamen Oberhausener Jungs von 2018.

Exakt 3201 Kinder wurden im vergangenen Jahr den Oberhausener Ämtern gemeldet, etwas mehr als noch im Jahr zuvor: 2018 waren es 3177 Kinder. Während andernorts der weibliche Vorname Greta einen wahren Boom erlebt, ausgelöst offenbar durch die 17-jährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, ist in Oberhausen dieser Trend nicht zu beobachten. Im Gegenteil: Im Vergleich zu 2018 hat der Name in der Hitliste einen Platz eingebüßt. Neun Kinder wurden 2019 Greta genannt (Platz 20), 2018 waren es noch elf (Platz 19).

Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in Oberhausen

Und noch etwas aus der Statistik der Stadt: Die meisten Kinder haben einen Namen. 929 Babys haben 2019 zwei Vornamen erhalten, 61 Kinder drei und zwei Kinder mehr als drei Vornamen. 2018 sah es ähnlich aus.

Das sind die zehn beliebtesten Mädchennamen 2019:

1. Emilia

2. Emma

3. Mia

4. Marie

5. Mila

6. Charlotte

7. Ella

8. Leni

9. Leonie

10. Sophie

Das sind die zehn beliebtesten Jungennamen 2019:

1. Noah

2. Paul

3. Ben

4. Leon

5. Elias

6. Emil

7. Jonas

8. Tom

9. Felix

10. Maximilian