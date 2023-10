Ben Zucker in Oberhausen: Die Reibeisenstimme kehrt zurück

Ben Zucker zieht es 2024 auf Tour: In der Arena Oberhausen dürften etliche Lieder aus dem Anfang Dezember erscheinenden Album „Heute nicht!“ erschallen. Das Bild zeigt Zucker beim Zeltfestival in Bochum Ende August 2022.

Oberhausen. Was für eine geile Zeit! Der Hit von Schlagersänger Ben Zucker schallt künftig wieder von Oberhausener Konzertbühnen. Der Termin steht nun fest.

Pulverschnee. Eine einsame Berghütte im Sonnenschein. Und eine raue Männerstimme, die fortan die Stille des Bergpanoramas durchbricht. So kennen Schlagerfans Ben Zucker in seinem Musikvideo „Was für eine geile Zeit“. 43 Millionen Menschen haben sich den fünf Jahre alten Stimmungssong bei YouTube bislang angehört.

Die Fans aus Oberhausen müssen sich keine Urlaubstage nehmen und ferne Gebirgsketten ansteuern, um sich wieder in Stimmung zu schunkeln. Der Mann mit der Reibeisenstimme gastiert in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen. Ein gutes Jahr müssen die Zucker-Fans allerdings noch ausharren.

Ben Zucker: Großes Arena-Konzert erst im Winter 2024

Das Konzert in der großen Eventhalle steigt erst am Freitag, 22. November 2024. Die Tickets gehen allerdings schon an diesem Dienstag, 24. Oktober, bei Eventim in den Vorverkauf und sind zwei Tage später auch bei den restlichen Ticketanbietern zu ordern.

Die Tour ist das Begleitwerk zu seinem neuen Album „Heute nicht!“, das am 8. Dezember 2023 erscheint. Neben den bekannten Schlager- und Rockelementen sollen diesmal auch tanzbar-poppige EDM-Bausteine enthalten sein.

Der 40-Jährige aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern wuchs in Berlin auf und hat seine musikalischen Wurzeln eigentlich im rockigeren Bereich. Erst vor sechs Jahren ging seine Schlagerkarriere durch die Decke.

Ben Zucker: Schlager-Erfolg nach TV-Auftritt bei Florian Silbereisen

Die ARD-Show „Schlagercountdown - Das große Premierenfest“ brachte im März 2017 nicht nur die Kelly Family wieder gemeinsam vor die Kamera und zeigte Helene Fischer gut bei Stimme, sondern auch Ben Zucker. Der Auftritt neben Moderator Florian Silbereisen und Songs wie „Na und?“ brachte den Musiker weit nach vorne.

Mittlerweile zählt der Musiker mehr als 800.000 verkaufte Tonträger und fast 650 Millionen Streams im Internet. Zuletzt arbeitete Zucker beim Duett „An diesen Tagen“ mit Schlagerkollegin Kerstin Ott zusammen, die wiederum im Laufe ihrer eigenen Tour am 3. März 2024 die Arena Oberhausen ansteuert. Damit steigert sich die Schlagerdichte in der Konzerthalle weiter. Auch Schlagerkönigin Andrea Berg singt in der Nachbarschaft des Gasometers - allerdings erst am 8. März 2025.

