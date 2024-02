Beliebtes City-Event wieder auf dem Saporischschja-Platz

2022 lockten die Händler aus den Niederlanden und Deutschland viele Besucherinnen und Besucher in die Oberhausener Innenstadt.

Oberhausen Händler aus den Niederlanden und Deutschland kommen am 24. Februar 2024 in Oberhausen zusammen. Mehr als 120 Stände warten auf die Besucher.

Händler aus den Niederlanden und aus Deutschland kommen am Samstag, 24. Februar 2024, auf dem Oberhausener Saporischschja-Platz zusammen, um dort ihre Waren zu verkaufen. Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, bieten sie an mehr als 120 Ständen von 10 bis 17 Uhr die neuesten Stoffe und Kurzwaren an.

Das Sortiment umfasst Damen-, Herren- und Kinderstoffe, Gardinen- und Dekostoffe sowie Quilt- und Patchworkstoffe. Auch Nähzubehör können Interessierte auf dem Stoffmarkt finden. „Wegen seines großen Angebots und der fachkundigen Beratung ist er bei Kundinnen und Kunden sehr beliebt“, schreibt die Stadt.

Der Stoffmarkt Holland findet am 24. Februar wieder auf dem Saporischschja-Platz in Oberhausen statt. Foto: Copyright: Stoffmarkt Holland

Der Original Stoffmarkt Holland ist bereits seit 2006 zu Gast in der Oberhausener City. Er wird in Kooperation mit dem CityO.-Management e.V. und der Stadt Oberhausen durchgeführt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.stoffmarktholland.de.

