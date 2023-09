Beliebte Wottelkirmes in Oberhausen startet – der Zeitplan

Oberhausen. Im Oberhausener Stadtteil Königshardt drehen sich Ende September wieder die Karussells der Wottelkirmes. Der Zeitplan in der Übersicht.

Das hat Tradition: Im Herbst lockt die Wottelkirmes in den Oberhausener Stadtteil Könisghardt. Der nach einem Karotten-Gemüse benannte kleine Rummel startet am 28. September. Bis zum 3. Oktober verwandelt sich der Theodor-Spiering-Platz in eine bunte Kirmes- und Marktlandschaft.

Offizieller Start ist am Donnerstag, 28. September, um 15 Uhr. Dann setzt sich der Erntezug mit Traktoren und Fußgruppen am Gartencenter Spiering in Bewegung. Wie in jedem Jahr werden die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Gärten herbstlich schmücken und so für ein schönes Stadtbild sorgen. Um 18 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf zu einer kurzen Andacht. Dann wird der Erntekranz feierlich aufgezogen.

Um 19 Uhr schauen dann alle auf Bezirksbürgermeister Ulrich Real: Er soll das erste Fass anstechen. Anschließend sind alle Kirmesstände und Fahrgeschäfte bis 24 Uhr geöffnet. Am Freitag wird nach Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk entfacht.

Wottelkirmes: Rund 60 Marktstände laden am Wochenende zum Shoppen ein

Im vergangenen Jahr waren 30 Schausteller und rund 50 Marktstände dabei. In diesem Jahr konnte die Königshardter Interessengemeinschaft (KIG) die Zahl der Marktstände erhöhen. „In diesem Jahr haben wir acht interessante Marktteilnehmer neu gewinnen können“, erläutert Norbert Engbrocks, Geschäftsführer der KIG. Die Standbesitzer präsentieren ihre Produkte am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (bis 20 Uhr).

Was natürlich nicht fehlen darf: Der Autoscooter-Gottesdienst der katholischen Kirchengemeinde St. Barbara. Am Sonntag um 10.30 Uhr verwandelt sich das Fahrgeschäft in einen Kirchenraum. Im vergangenen Jahr wurde bei dem Gottesdienst sogar ein Kind getauft.

