Beliebte Blütenpracht wird entfernt – das ist der Grund

Wie hier an der Ecke Schwartzstraße/Tannenbergstraße prägten in diesem Sommer bunte Blumen das Oberhausener Stadtbild.

Oberhausen. Das passiert selten: Viel Lob gab es im Sommer für das Oberhausener Stadtbild. Bunte Blumen haben die Menschen verzückt. So geht es weiter.

Selten erreicht unsere Redaktion so viel positive Resonanz über das Stadtbild wie in diesem Jahr: Die Blumenbeete, die die Servicebetriebe Oberhausen (SBO) an verschiedenen Verkehrsinseln und in den Parks der Stadt gepflanzt hatten, haben viele Oberhausener verzückt. Doch nun werden die bunten Blumen leider entfernt, obwohl sie teilweise noch immer blühen und in der Herbst-Sonne strahlen.

Dafür haben die Servicebetriebe aber einen Grund, wie es in einer aktuellen Mitteilung erklärt wird: Die Beete werden nun nach und nach mit der Herbstbepflanzung bestückt. Hobbygärtner werden’s wissen: Im Herbst ist es zudem Zeit, die Blumenzwiebeln für den Frühling zu setzen. Auch damit sind die Teams der SBO derzeit beschäftigt.

Blumenbild mit Straßenbahn, aufgenommen am 4. September. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Stadt Oberhausen hat ein eigenes Pflanzkonzept erstellt. Und dem folgend muss nun gepflanzt und gesetzt werden – bevor der erste Frost kommt. 16.500 Stück winterharte Hornveilchen werden in die Erde gebracht, zudem 22.700 Tulpen und Narzissen. „Der Herbst bietet nun mal die besten Möglichkeiten, Pflanzenarbeiten zu betreiben, um so die Weichen für das nächste Frühjahr bestmöglich zu stellen und für ein farbenfrohes Straßenbild im Frühjahr sorgen“, teilen die Wirtschaftsbetriebe mit.

Neu in diesem Jahr: Für ein buntes Schauspiel im nächsten Frühjahr werde in diesem Herbst zusätzlich eine maschinelle Zwiebelpflanzung mit insgesamt 276.000 Zwiebelpflanzen in Parkanlagen und in Randbereichen im Straßenbegleitgrün umgesetzt, heißt es aus der SBO-Zentrale im Technischen Rathaus in Sterkrade. „Hierzu wird mit einer speziellen Pflanzmaschine die Grasnarbe unterschnitten angehoben, gleichzeitig wird eine Mischung aus Narzissen, Krokus, Allium und Muscari in die Furche eingelegt und anschließend durch die Maschine wieder angedrückt.“ Das farbenfrohe Ergebnis soll im Frühling die Menschen ebenso verzücken wie die diesjährige Sommerbepflanzung.

