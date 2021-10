Bekommt Oberhausen einen „Zukunftsmanager“ für Innenstädte?

CDU-Abgeordneter Wilhelm Hausmann vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf.

Oberhausen. Das Land NRW stockt das Programm zur Stärkung der Innenstädte auf. Oberhausens CDU-Chef wirbt für die Einstellung eines „Zukunftsmanagers“.

Das Land NRW hat den dritten Aufruf für das landeseigene Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte veröffentlicht und das Programm um 30 Millionen Euro aufgestockt. Darauf macht der Oberhausener CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Wilhelm Hausmann aufmerksam, der das Programm ein „Riesengewinn für Oberhausen“ hält.

Die Städte seien noch bis zum 15. November aufgerufen, Projekte einzureichen, die die Belebung ihrer Zentren vorantreiben. „Gerade für unser Oberhausen mit seinen Stadtteilzentren Sterkrade, Osterfeld und Alt-Oberhausen ist das eine gute und wichtige Nachricht“, meint Hausmann.

Zum Hintergrund:

Das Programm wird in Oberhausen bereits genutzt, als Beispiel nennt Hausmann die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen durch die Kommune, die die Geschäftsräume dann zu günstigeren Konditionen an Start-ups oder Kulturschaffende weiter vermieten kann. Eine Anfrage der Redaktion nach Projektstart bei der Stadtverwaltung hatte allerdings ergeben, dass sich das Interesse in Grenzen hält.

Oberhausen kann „Zukunftsmanager Innenstadt“ einstellen

Das Land habe das Programm nun erweitert, erklärt Hausmann. „Die vielleicht wichtigste Neuerung erkenne ich in der Tatsache, dass nun auch erstmals kommunale Personalkosten für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen förderfähig sind. Die Kommunen müssen die Begleitung von Projekten künftig nicht mehr aus Bordmitteln stemmen.” Vielmehr könne die Stadt für bis zu 75.000 Euro einen „Zukunftsmanager Innenstadt“ einstellen.

Hausmann freue sich zudem, „dass jetzt die Aufstellung von Stadtbäumen und Begrünungselementen gefördert wird. Zumal der CDU-Stadtverordnete Frank Bandel für unsere Ratsfraktion bereits in der Vergangenheit mehrmals die Errichtung solcher Grünelemente gefordert hat, die auch der Feinstaubbindung dienen können“.

