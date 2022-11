Bekannter Comedy-Newcomer kommt nach Oberhausen

Nico Stank, aufgenommen im Juli 2021 in Berlin.

Oberhausen. Nico Stank ist Schauspieler und Comedian – und bekannt für seine Kunstfigur Nicola. Im Februar 2023 kommt er für zwei Auftritte nach Oberhausen.

Er spielt eine Hauptrolle im aktuellen Film „Freibad“ von Regisseurin Karoline Herfurth, hat in diesem Jahr den Comedypreis als bester Newcomer gewonnen und ist in den sozialen Medien Instagram und TikTok bekannt wie ein bunter Hund: Der Comedian Nico Stank kommt im Februar 2023 nach Oberhausen. Die Tickets sind laut Veranstalter so begehrt, dass es bereits einen Zusatztermin gibt.

Stank tritt am 24. und 25. Februar 2023 mit seinem ersten Bühnenprogramm „merkste selber“ in der Luise-Albertz-Halle auf. Karten kosten je nach Kategorie zwischen 32 und 36 Euro. Los geht es jeweils um 20 Uhr, nähere Infos und Tickets: www.cc-oberhausen.de.

Für alle, die Nico Stank nicht kennen, gibt der Veranstalter eine Kurz-Biografie: „Geboren im Ruhrgebiet, entdeckte schon in der Schulzeit seine Liebe für Schauspielerei und Comedy. Nachdem er fest im Jungen Ensemble des Schauspielhauses Bochums war, ließ er sich 2009 zum Musicaldarsteller ausbilden. Seit 2013 wohnt Nico in Berlin und arbeitet dort als Schauspieler, Synchronsprecher und Stand-up-Comedian.“ 2019 schuf Nico Stank seine Kunstfigur „Nicola“.

