Oberhausen. Eine Vereinsversammlung ist selten spannend. Doch bei „Oberhausen hilft“ sieht das anders aus – und das liegt nicht nur an diesen Neuigkeiten...

Zugegeben – die Jahreshauptversammlung eines Vereins ist meist nicht wirklich spannend. Doch bei „Oberhausen hilft“ ging wieder einmal die Post ab – diesmal flossen sogar reichlich Tränen. Was macht dieser Verein bloß anders?

Wer einen Blick in Raum C 601 des Technischen Rathauses warf, erkannte gleich: Mehr geht nicht. Es war schlicht voll. Natürlich hielt sich der Verein an die Coronaregeln, sonst wäre der Andrang vermutlich noch größer gewesen.

Krönender Höhepunkt des Treffens war diesmal die Verleihung des „Oberhausen hilft - Preis 2020“ für eine stille Helferin vieler sozialer Aktionen. Den zum zweiten Mal vergebenen Ehrenamtspreis der Vereins erhielt eine völlig überraschte Bianca Sabo.

Alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen

Die Oberhausenerin ist alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen. Einer von ihnen, der 16-jährige Robin, ist geistig- und körperlich schwerst behindert und sitzt im Rollstuhl. Neben der Pflege des Jungen engagiert sich Bianca Sabo in der Hospizarbeit. „Sie organisiert Bücher- und Spielzeugtrödel vor ihrer Garage und spendet das ganze Geld an Hospizeinrichtungen“, erzählte Vereinsgeschäftsführer Wolfang Heitzer.

Dazu kamen weitere gute Taten ohne große Worte: Eine Spendendose für „Oberhausen hilft“, die Mitarbeit im Schülercafé der Christoph-Schlingensief-Schule und viele Spendenaufrufe für weitere soziale Projekte. Bianca Sabo nahm den Preis gerührt entgegen: „Ich bin überwältigt“, sagte die fast Sprachlose – und nicht nur ihr, sondern auch vielen anderen Teilnehmern flossen dabei reichlich Tränen über die Wangen.

Hergestellt wurde der „Oberhausen hilft“-Preis übrigens von Faith, einem jugendlichen Teilnehmer der Kurbel (Kath. Jugendwerk Oberhausen) unter Anleitung des Werkpädagogen Carsten Wolff. „Und dieser Preis ist ihm doch wirklich gelungen“, freute sich der alte und am gleichen Tag neu gewählte Vorstand mit Jörg Bischoff (erster Vorsitzender), André auf der Heiden (zweiter Vorsitzender), Geschäftsführer Wolfgang Heitzer und Kassenwartin Henrike Eickholt.