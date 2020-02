Bei Lebenshilfe Oberhausen – erster Abschied für Stadtprinz

Oberhausen. 900 Narren feiern in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen die fröhliche Karnevalssitzung der Lebenshilfe. Musik und Humor begeistert die Gäste.

Bunte Kostüme, beste Stimmung und ein fröhliches Helau! Die Luise-Albertz-Halle in Oberhausen schunkelt sich bei der Prunksitzung der Lebenshilfe ein. 900 Narren mit und ohne Behinderung haben am Dienstagabend über mehrere Stunden den Karneval in seiner ursprünglichsten Form gefeiert.

Tolle Pyramide: Die Inklusionsgarde der Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären zeigte bei der Sitzung der Lebenshilfe in der Oberhausener Luise-Albertz-Halle ihr Können. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Doch kurz vor dem Auftritt von Stadtprinz Dirk I. (Loege) mischt sich auch etwas Wehmut in den fröhlichen Reigen. Der Regent von der Karnevalsgesellschaft „Echte Fründe“ marschiert zum letzten Mal während seiner Prinzenzeit mit der kompletten Senioren-Prinzengarde und den in dieser Narrenspielzeit so auffällig leuchtenden Kostümen in einen Saal. „Wenn man daran denkt, dann ist das schon ein komisches Gefühl“, sagt der Prinz auch später auf der Bühne. Er bedankt sich für drei aufregende Monate. Applaus!

Liebe, Leidenschaft und ganz viel Spaß

Erster Abschied, aber natürlich noch keine Abschiedsvorstellung! Denn ab jetzt geht es für den Regenten erst so richtig los. Allerdings wird Dirk I. bei seinen Gastspielen in sozialen Einrichtungen und Altenheimen vornehmlich von den jungen Tänzern seiner Garde begleitet. Und zur Weiberfastnacht gibt es dann, wenn die Frauen im Team das Kommando übernehmen, sowieso ein Sonderprogramm. Auch bei den Karnevalsumzügen ist die komplette närrische Mannschaft versammelt.

Sie kam mit Handtasche und Trompete: Lieselotte Lotterlappen scherzte bei der Lebenshilfe und sorgte damit für Lacher. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Bei der Lebenshilfe kann der Regent noch einmal staunen, denn genauso wie das Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. zeigt sich Prinz Chris I. (Höppner) im Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft Dampf drauf von dem närrischen Publikum begeistert. „Ich sehe Liebe, Leidenschaft und ganz viel Spaß!“

Und das kann man wörtlich nehmen. Viele Besucher freuen sich auf die angekündigten Musik-Stars wie Schlagersänger Jörg Bausch oder die Showband Tacheles. Aber letztlich verbreiten vor allem die Kleinigkeiten besonderen Frohsinn. Die Inklusionsgarde der Alstadener Bären baut gegen Ende ihres Fetenauftritts sogar eine menschliche Pyramide auf die Stadthallen-Bretter.

Flotte Scherze mit Lieselotte Lotterlappen

Oberhausen Karneval in der Stadthalle An Altweiber feiert die KG Weiss-Grün Hoag noch ihre Frauensitzung in der Luise-Albertz-Halle. Die jecke Veranstaltung startet um 15.30 Uhr, ab 18.30 Uhr gibt es Party in allen Sälen. In dieser Session gastierten die Prinzenkürung, die Sitzungen der Alstadener Bären und KG Weiss-Grün Hoag und die Verleihung des Eulenordens in der Stadthalle. Zusätzlich kehrten der Rheinische Frühschoppen und die Kindersitzung in die gute Stube zurück.

Eine Rednerin, oder war es doch ein Redner, versucht sich im feiernden Saal ebenfalls – und erntet reichlich Lacher. Lieselotte Lotterlappen schaut sich „den Karnevalisten in freier Wildbahn“ einmal genauer an. Sie steigt resolut auf das Podest, auf dem der Elferrat aus Delegationen der Oberhausener Karnevalsvereine die Sitzung verfolgt, und unterzieht die Jecken einem Humortest. Die Bühnendekoration hatte die KG Weiss-Grün Hoag, sie feierte hier am Samstag ihre Prunksitzung, der Lebenshilfe überlassen.

In den Tischreihen klatschen die Narren indes weiter. Schließlich sorgen Hits von „Rote Rosen“ und „Viva Colonia“ zwischendurch immer wieder für Gelegenheiten zum Einhaken.