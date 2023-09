Krise Bei Katastrophen: Notärzte koordinieren in Oberhausen Hilfe

Oberhausen. Für Katastrophen und Einsätze mit vielen Verletzten hat die Stadt Oberhausen eine eigene Expertengruppe. Und für die gibt es nun Verstärkung.

Um für Anschläge und Katastrophen besser vorbereitet zu sein, hat Oberhausen ein eigenes Expertenteam aus Notärzten. Das Konzept: Der Leitende Notarzt der Feuerwehr Oberhausen übernimmt am Einsatzort die Organisation und Koordination der Hilfe. Nun hat die Gruppe Zuwachs bekommen: Dr. Gabriel Radwan ergänzt das Team. Er ist Leitender Oberarzt der Intenstivstation der Helios St. Elisabeth-Klinik in Oberhausen und bringt viel Erfahrung mit.

Der Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin ist seit 2022 Teil des Teams der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Klinik im Oberhausener Süden und war davor langjährig in einem Krankenhaus in Essen tätig. Insgesamt bringt er über 20 Jahre Erfahrung im Rettungswesen und fast 30 Jahre Erfahrung in der Intensivmedizin mit. Neben Dr. Radwan sind unter anderem Chefarzt Dr. Dirk Müller und Oberärztin Stefanie Hendricks (beide Helios St. Elisabeth Klinik) Mitglieder der Gruppe.

Die Leitenden Notärzte sind nicht nur im Ernstfall zuständig. Sie kümmern sich auch um die Planung und Durchführung von Großveranstaltungen wie die Mallorca-Party Inselfieber und die Sterkrader Frohnleichnamskirmes.

