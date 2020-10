Bei „Almaher“ in Oberhausen gibt es frisch geröstete Nüsse

Wenn man das Geschäft „Almaher“ an der Friedrich-Karl-Straße in Oberhausen betritt, steigt einem ein ganz besonderer Duft in die Nase. Jihad Almasalma (51) hat gemeinsam mit seiner Familie vor zwei Monaten eine Nussrösterei eröffnet. Trotz des neuen Ladens hat das Handwerk in der Familie Tradition.

In der Auslage liegen unter anderem geröstete Cashew-, Hasel-, Para-, Macadamia- und Walnüsse. Dann gibt es natürlich gesalzene Pistazien und Sonnenblumenkerne, die mit einer Kelle in braune Papiertüten abgefüllt werden. „Besonders beliebt sind Cashews und Haselnüsse“, sagt Sohn Omar Almasalma (20), der im Familienbetrieb mitarbeitet.

Bei „Almaher“ gibt es aber nicht nur Gesalzenes. Eine Spezialität des Hauses sind saure Mandeln. Die Nüsse werden nach dem Rösten mit Zitronensaft verfeinert. Auch geröstete Nüsse mit Raucharoma sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis. Neben den selbstgerösteten Nüssen gibt es auch eine große Auswahl an arabischen Gelee-Süßigkeiten, Schokolade und Keksen.

Familie betrieb bereits in Syrien eine eigenen Nussrösterei

In seinem Heimatland sind Nussgeschäfte dieser Art beliebt. Seit viereinhalb Jahren lebt die Familie aus Syrien in Deutschland. Die im wahrsten Sinne des Wortes kernige Geschäftsidee kam der Familie bereits vor 25 Jahren in Syrien. „Man kann sagen, dass wir in der Rösterei geboren wurden“, sagt Omar Almasalma stolz. Als sein Vater in Deutschland nirgends so leckere und frische Nüsse finden konnte, wie er es aus seinem eigenen Traditionsbetrieb gewöhnt war, war der Entschluss, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, schnell gefasst. Eine weitere Motivation: „Wir wollen arbeiten und nicht vom Jobcenter abhängig sein“, sagt der 20-Jährige.

Von der Röstmaschine direkt in die Auslage

Hinter dem Verkaufsraum befindet sich die kleine Manufaktur. Jihad Almasalma schüttet mehrere Kilogramm Mandeln in die Röstmaschine. Zwanzig Minuten später kommen die Nüsse gemeinsam mit dem Salz aus der Maschine. Danach werden die Nüsse mit einem großen Sieb vom Salz befreit. Bevor die knackigen Mandeln bereit zum Naschen sind, kommen sie in eine Mischmaschine, die von der Optik an einen Betonmischer erinnert. Spätestens jetzt riecht es im ganzen Geschäft ein bisschen wie auf dem Weihnachtsmarkt. In der Mischmaschine bekommen die Nüsse den letzten Schliff. Jihad Almasalma schüttet heißes Wasser in die Trommel. Je nach Geschmack kommen auch noch andere Zutaten dazu.

Erst im Juni 2019 hatte in dem Ladenlokal ein neues Geschäft für orientalische Möbel und Dekoration eröffnet, was dann aber wieder geschlossen wurde. Früher war in dem Laden eine Kneipe. Auf der anderen Seite ergänzt ein Brautmodengeschäft den Anfang der Straße.

Nach dem Rösten wird der Großteil der Nüsse nach dem Abkühlen in Säcke verpackt, da der salzige Snack insbesondere an Geschäfte und Händler in der Umgebung weiterverkauft wird. Ohne würde das Geschäft noch nicht so gut laufen, „wir sind noch nicht so bekannt”, gesteht Omar Almasalma. Doch für die kommenden Jahre hat sich die Familie Einiges vorgenommen. „Hoffentlich stehen unsere Nüsse später mal bei Aldi und Rewe. Das ist unser Ziel.“