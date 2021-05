So würde die künftige Lidl-Metropolfiliale am Kreisverkehr in Klosterhardt aussehen. Aus Rücksicht auf die Anwohner liegt die Kundenzufahrt aber nicht mehr, wie anfangs vorgesehen, an der Huyssenstraße, sondern wird direkt an der Straße Im Fuhlenbrock gebaut. Die dortige Tankstelle kann dann nur noch vom Kreisverkehr aus angefahren werden.