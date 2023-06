Deutsche Bahn Baustelle zum Ferienstart: Bahn kündigt Zugausfälle an

Oberhausen. Die Deutsche Bahn will zwischen Oberhausen und Duisburg drei Brücken erneuern. Ab Freitag entfallen deshalb wichtige Bahnlinien.

Bahnreisende von und nach Oberhausen müssen zum Ferienstart mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Weil die Deutsche Bahn drei Bücken in Oberhausen-Styrum erneuern will, kommt es ab Freitag, 23. Juni zu Zugausfällen am Hauptbahnhof. Betroffen sind der RE3, der RE5, der RE19, der RE44, der RB 32 und der RB 35.

Die Bahn will für rund 14 Millionen Euro die Bahnübergänge Speldorfer Straße und Kewerstraße erneuern sowie die Bahnbrücke über die Ruhr. Expertinnen und Experten treffen dafür von Freitag, 23. Juni, bis Freitag, 20. Juni, erste Vorbereitungen. Die Konsequenz dieser Maßnahme: Es kommt zu etlichen Einschränkungen zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof.

RE3: Die Züge der Linie RE 3 werden über Essen Hauptbahnhof umgeleitet, die Halte in Oberhausen Hbf und Essen-Altenessen entfallen.

RE5 und RE19 : Der Halt in Oberhausen Hauptbahnhof entfällt. Zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen-Sterkrade verkehren ersatzweise Busse.

und : Der Halt in Oberhausen Hauptbahnhof entfällt. Zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen-Sterkrade verkehren ersatzweise Busse. RE44, RB32 und RB35: Die Linien entfallen auf dem Abschnitt zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf und werden durch Busse ersetzt.

Außerdem betroffen ist der Fernverkehr. So entfällt beispielsweise der Halt des ICE von Frankfurt nach Amsterdam in Oberhausen. Wegen diverser Maßnahmen auf der Betuwe-Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen kommt es in der ersten Ferienwoche außerdem zu weiteren Umleitungen im Fern- und Nahverkehr. Der Streckenabschnitt Emmerich-Oberhausen wird von Freitag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni, komplett gesperrt. Die Bahn setzt stattdessen Ersatzbusse ein. Mehr Informationen bekommen Bahnreisende online unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und auf www.emmerich-oberhausen.de

