Baustelle Buschhausener Straße: Nächster Abschnitt gesperrt

Oberhausen. Die Großbaustelle Buschhausener Straße wandert wieder ein Stückchen weiter. Am 29. November beginnen die Arbeiten des nächsten Abschnitts.

Wegen der Großbaustelle an der Buschhausener Straße steht die nächste Teilsperrung an. Am 29. November beginnen die Arbeiten an einem neuen Bau-Abschnitt. Die Buschhausener Straße wird daher zwischen der Kreuzung Zum Eisenhammer/Katharinenstraße und der Duisburger Straße gesperrt.

Die Zufahrten in die Katharinenstraße und in die Straße Zum Eisenhammer bleiben laut Mitteilung der Stadt Oberhausen frei. Fahrer gelangen auf diesen Straßen allerdings nicht durchgängig bis zur Duisburger Straße. Und von der Duisburger Straße kommend geht es auf der Buschhausener Straße nur bis kurz vor die Bahnbrücke.

Die Stadt richtet Umleitungsstrecken ein. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis März 2021 andauern.