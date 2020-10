Baustelle: 1,6 Millionen Euro für Bebelstraße in Oberhausen

Das Luftbild zeigt den Verlauf der Bebelstraße in Höhe des Bero-Centers in der Nähe der Oberhausener Innenstadt.

Oberhausen. Die Bebelstraße in Höhe des Bero-Centers in Oberhausen bekommt einen neuen Belag. Die Bauarbeiten werden den Straßenverkehr behindern.

In der B ebelstraße in Oberhausen beginnen am Montag, 2. November, Bauarbeiten. Im ersten Bauabschnitt ist der Bereich von Concordiastraße bis Am Förderturm betroffen. Dies hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, wird in dem Bauabschnitt die westliche Fahrbahn vollgesperrt. Auf der östlichen Fahrbahn kommt es zu einer einspurigen Verkehrsführung über Behelfsfahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen. Die Zufahrt von der Straße Am Förderturm/Würpembergstraße in die Bebelstraße in Fahrtrichtung Bero-Center wird ebenfalls vollgesperrt.

Baumaßnahmen werden drei Wochen andauern

Die Arbeiten werden etwa drei Wochen in Anspruch nehmen. Dabei wird die Straßendecke erneuert – für die Knotenpunkte Duisburger Straße / Concordiastraße und Concordiastraße / Bebelstraße sowie für die Bebelstraße von der Concordiastraße bis zur Roonstraße. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen nach der Kostenberechnung etwa 1,6 Millionen Euro.

