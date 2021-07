Servicebetriebe Baumschnitt an Hainbuchen auf der Humboldtstraße geplant

Oberhausen. Turnusmäßiger Baumschnitt startet Anfang August auf der Humboldtstraße, das ist eine Wohnstraße in Alt-Oberhausen. Die SBO geben Hinweise dazu.

Die Servicebetriebe Oberhausen (SBO) beschneiden in der ersten Augustwoche die Hainbuchen an der Humboldtstraße in Alt-Oberhausen.

„Diese Arbeiten sind notwendig, um die Bäume dauerhaft vital zu halten, damit sie kein Sicherheitsrisiko für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer darstellen“, erklärt Jens Koschnick Gärtnermeister, Agrarbetriebswirt und SBO-Mitarbeiter.

Nur wenige Parkplätze

Auf der Humboldtstraße steht den Anwohnern und Anliegern nur ein begrenztes Parkraumangebot zur Verfügung. Deshalb werden die Baumpflegearbeiten auf zwei Tage verteilt. „So kann zumindest immer eine Hälfte des Parkraumes auf der Humboldtstraße genutzt werden. Für den Zeitraum der Schnittmaßnahme werden im Bereich der Straßen die Arbeitsbereiche durch Halteverbotsstrecken gesichert und das Parken auf dem Parkstreifen durch die Aufstellung von Halteverbotsschildern untersagt“, ergänzt Koschnick.

Am Dienstag, 3. August, werden die Baumpflegearbeiten vor den Häusern mit den Nummern 1 bis 28 durchgeführt und am Mittwoch, 4. August, folgen die Pflegearbeiten an den Bäumen vor den Häusern mit den Nummern 29 bis 50. Die SBO bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen.

