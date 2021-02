Baumrodung an Haus Ripshorst startet Donnerstag

Oberhausen. Vorbereitung für ökologische Aufwertung des Teiches an Haus Ripshorst – dafür müssen Bäume fallen.

Für die ökologische Aufwertung des Teiches an Hau Ripshorst müssen die dortigen Bäume gefällt und gerodet werden. Der Regionalverband Ruhr (RVR) und sein Eigenbetrieb RVR Ruhr Grün gestalten in den kommenden Monaten die Außenanlagen am RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst in Oberhausen um.

Bis zum Ende des Frühjahrs sollen klimaverträgliche Insektennährgehölze, eine Bienenweide und ein naturnaher Teich angelegt werden. Die Baumrodungen werden Donnerstag (11. Februar) und Freitag (12. Februar) durchgeführt. Abhängig von den Witterungsverhältnissen wird der Teich in den nächsten Monaten abgedichtet und naturnah gestaltet.

Das Projekt ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der Ruhr-Konferenz NRW. Ziel ist es, ein durchgängiges Netz aus Grün- und Freiräumen im Ruhrgebiet zu schaffen. Weitere Infos: www.grueneinfrastruktur.rvr.ruhr und www.ripshorst.rvr.ruhr.