Baukräne drehen sich in Osterfeld eigens für Azubis

Oberhausen. Fachkräfte sollten praxisnah geschult werden. In Osterfeld werden am Ausbildungszentrum der Bauindustrie spezielle Anstrengungen dafür gestartet.

Nun drehen sich sogar Kräne auf dem Gelände am Ausbildungszentrums der Bauindustrie NRW in Osterfeld. Alles zu Schulungszwecken natürlich.

Mit dem Einzug des Ausbildungszentrums der Bauindustrie in das ehemalige HDO-Gebäude an der Vestischen Straße wurde auch ein Teil des früheren Geländes der Zeche Osterfeld, das so genannte Gartendom-Gelände, zu einem Ausbildungs-Areal umgestaltet. Dabei wurden sowohl Gleisanlagen und Übungsfelder für die Schulung der Gleisbauer als auch Baggerfelder und Werkstätten für die Ausbildung der Baugeräteführer angelegt. Komplettiert wird das Ganze nun durch Kräne. Zudem ist ein weiteres Übungsfeld für Schulungen an Planierraupen geplant.

Azubis halfen mit

Für den Hebezeug-technischen Ausbildungsbereich wurden auf dem Schulungsgelände drei Kran-Betonfundamente mit Unterstützung der Auszubildenden errichtet. Nun ist bereits auf einem dieser Betonfundamente ein nagelneuer Schulungskran des Herstellers Liebherr montiert. Ergänzt wird der Schulungsbetrieb durch zwei weitere Kräne.

Somit stehe die maschinentechnische Abteilung dem im letzten Jahr in Betrieb genommenen Ausbildungszentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite in nichts nach, heißt es. Das gesamte Team freue sich nun auf viele künftige Auszubildende.