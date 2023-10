Bauchschmerzen bei Kindern: Worauf Eltern achten sollten

Oberhausen. Die neue Podcast-Folge der Helios Klinik Oberhausen widmet sich dem Thema Bauschmerzen bei Kindern und zeigt: Es gibt viele Ursachen dafür.

Die neue Podcast-Folge der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen will helfen, den Ursachen für Bauchschmerzen bei Kindern auf die Spur zu kommen. Denn wenn das eigene Kind Bauchschmerzen hat, fühlen sich viele Eltern erstmal hilflos – auch, weil es viele Auslöser gibt.

„Was hilft, ist die richtige Diagnose“, und die ist nicht immer so einfach, sagt Prof. Dr. Kai Hensel, Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Bauchschmerzen bei Kindern und Jugendlichen seien einer der häufigsten Gründe, warum Eltern in die pädiatrische Sprechstunde kämen.

Sind die Bauchschmerzen akut oder chronisch?

Erstmal müsse man unterscheiden: Sind die Schmerzen akut oder chronisch? Außerdem sei es wichtig, Eltern gut zuzuhören, weil Kinder nun mal keine kleinen Erwachsenen sind, erklärt Hensel. So spielten auch Emotionen eine große Rolle, nicht umsonst sagt man „es schlägt mir auf den Magen“. Der Bauch ist also ein Projektionsort in unserem Körper. Worauf Eltern achten sollten, vor allem bei chronischen Beschwerden, ist die Entwicklung ihres Kindes: Gibt es mögliche Warnsignale? Treten die Schmerzen zum Beispiel immer nach dem Essen auf, vielleicht begleitet von Übelkeit und Durchfällen? Dann könnte eine Zöliakie der Grund sein – die Unverträglichkeit von Gluten.

Ernährung und Verdauung ist für Eltern auch oft ein emotionales Thema, weiß der Experte – ganz besonders, wenn das Kind nicht richtig isst. Ab wann sollte man denn dann zum Arzt? Sind Hausmittel überhaupt sinnvoll und wann genau reden wir von chronischen Bauchschmerzen? Das hat Moderatorin Lisa Schultheis ihren Gast gefragt.

