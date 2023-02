Bauarbeiten Kewerstraße: Erste Einschränkungen ab 2. März

An der Bahnbrücke Kewerstraße stehen dringende Arbeiten an. Auch im weiteren Straßenverlauf soll sich einiges tun.

Oberhausen. An der Kewerstraße in Alstaden stehen umfassende Bauarbeiten an der Bahnbrücke und dem Straßenverlauf an. Autofahrer bekommen das bald zu spüren.

Die Kewerstraße in Alstaden ist ab Donnerstag, 2. März, nur noch einspurig befahrbar. Grund sind die anstehenden Arbeiten an der dortigen Bahnbrücke. Dazu müssen im Vorfeld Versorgungsleitungen verlegt werden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 17. März. Eine Baustellen-Ampel regelt den Verkehr. Wer sich in der Gegend auskennt, solle den Bereich möglichst umfahren, bittet die Stadt in einer aktuellen Mitteilung.

Wie berichtet stehen an der Kewerstraße umfassende Arbeiten an, nicht nur an der Brücke, sondern auch im weiteren Straßenverlauf. Die Pläne von Stadt und Deutscher Bahn wurden hitzig diskutiert, denn um die Straßenführung zu ändern, muss eine stattliche alte Buche gefällt werden. Der Rat hatte dazu im vergangenen Juni sein Okay gegeben.

