Bauarbeiten auf der ÖPNV-Trasse: Das müssen Fahrgäste wissen

Oberhausen. Stoag-Fahrgäste müssen ab 3. Juli auf der ÖPNV-Trasse mit Bauarbeiten rechnen. Für viele Linien gibt es dann neue Regelungen und Haltepunkte.

Wie in jedem Jahr in den Sommerferien nutzt die Stoag auch jetzt wieder die Ferienzeit, um nötige Baumaßnahmen auf der ÖPNV-Trasse zu starten.

In diesem Jahr finden auch im Bereich der Straßenbahngleise am Hauptbahnhof (Gleis 1 und 2) Bauarbeiten statt. In der Zeit vom 3. Juli bis voraussichtlich 4. August werden alle Buslinien auf der Trasse in Richtung Hauptbahnhof nach der Haltestelle Feuerwache über die Tannenbergstraße umgeleitet.

Lesen Sie auch:

Rückblick aufs Jubiläum 2021: Die ÖPNV-Trasse im Faktencheck

Da die Bussteige 1 und 2 für die Dauer der Baumaßnahme verlegt bzw. aufgehoben werden, wird für den Bussteig 1 eine Ersatzhaltestelle vor dem Stoag-Kundencenter eingerichtet. Von dort fahren die Linien X42, SB90, SB91, SB92, SB98, 960, SEV 112, NE1, NE2, NE6, SEV NE12 und NE21 in Richtung Neue Mitte, Osterfeld und Sterkrade ab. Die Straßenbahn fährt in dieser Zeit nur zwischen Mülheim Hauptfriedhof und Luise-Albertz-Halle. Ab der Haltestelle Luise-Albertz-Halle bietet die Stoag einen Schienenersatzverkehr über Oberhausen Hauptbahnhof in Richtung Sterkrade an.

Umstieg an der Düppelstraße / NH-Hotel

Der Umstieg in den Schienenersatzverkehr erfolgt auf der Düppelstraße in Höhe des NH-Hotels. Der Schienenersatzverkehr in Richtung Mülheim fährt ab Sterkrade Bahnhof über Oberhausen Hauptbahnhof Bussteig 3. An der Ersatzhaltestelle der Luise-Albertz-Halle auf der Düppelstraße kann der Umstieg in die Straßenbahn erfolgen. Alle Abfahrtszeiten sind in der elektronischen Fahrplanauskunft hinterlegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen