Backhausfest: Duft von frischem Brot zieht über Königshardt

Oberhausen. Frisches Brot, fröhliche Begegnungen, gute Musik – diese Mischung erwartet die Gäste beim Königshardter Backhausfest.

Die Königshardter Interessengemeinschaft (KIG) lädt zum Backhausfest ein. „Auch in diesem Jahr bieten wir höchsten Genuss für Leib und Seele“, erklärt dazu Thomas Meller, 1. Vorsitzender der KIG.

Das Backhausfest findet in diesem Jahr am Samstag, 12. August, statt. Wie jedes Jahr zieht wieder ein unverwechselbarer feiner Duft über die Königshardt, der Duft von frisch gebackenem Brot. Da wird dem alten Backhaus an der Pfälzer Straße so richtig eingeheizt.

Um 14 Uhr geht es los. Die frisch gebackenen Brotlaibe kommen aus dem Backofen, werden aufgeschnitten, mit Schmalz bestrichen und dürfen probiert werden. Wie schon im letzten Jahr hat die Königshardter Bäckerei Frohne speziell für das Backhausfest einen Teig kreiert. Zum Ende des Festes können nicht verkostete Brote erworben werden.

Zahlreiche Königshardter Vereine sind präsent

Zahlreiche Königshardter Vereine beteiligen sich am Backhausfest. Kaffee und Kuchen kommen von der Lebenshilfe und der Familienbildungsstätte Alsbachtal. Kleine kulinarische Spezialitäten werden vom Förderverein Amazonas angeboten. Auch an die Kinder ist gedacht: Vor Ort wird eine Hüpfburg mit Unterstützung der Dekra aufgebaut. Mit Hilfe der Stadtsparkasse kann sich zudem jedes Kind am Schminkstand in einen Tiger oder Löwen verwandeln lassen.

Wer Hunger und Durst hat, auf den warten lokale Spezialitäten wie Currywurst in verschiedenen Schärfen, Pommes frites, Reibekuchen und ein gut gezapftes Bier. Die Veranstaltung wird musikalisch von DJ Kevin begleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen