Azubis gesucht: So leidenschaftlich wirbt ein Werbetechniker

Oberhausen. Was macht eigentlich ein Werbetechniker? Mit viel Leidenschaft wirbt der Betrieb Signpartner in Oberhausen um Auszubildende. Gratis Workshop.

Ein Oberhausener Werbetechniker ist auf der Suche nach Auszubildenden. Mit viel Leidenschaft wirbt Norman Kaczmarek für den Beruf. Der Inhaber des Betriebes Signpartner lädt zudem alle Interessierten zu einem Schnuppertag ein.

„Als WerbetechnikerIn erlernst du ein jahrhundertealtes Handwerk, das noch immer von großer Bedeutung ist“, wirbt der Oberhausener Familienbetrieb – und stellt die Frage: Würde Las Vegas wohl so bekannt sein, wenn die Casinos nicht mit ihren auffälligen Werbetafeln locken würden? Wohl nicht. Die Wüstenmetropole verdankt Werbetechnikern ihren Bekanntheitsgrad. Und Werbetechniker sind es auch, die dafür sorgen, dass Fans ihre Favoriten bei einem Autorennen erkennen – dank der auffälligen Gestaltung.

Werbetechnik: Kreativ am PC und geschickt im Handwerk

Das Tolle an dem Beruf des Werbetechniker sei, „dass du nicht nur kreativ am PC arbeitest und Logos, Schilder, Fahrzeugbeschriftungen und andere Werbeanlagen gestaltest“, erklärt der Oberhausener Betrieb. „Sondern auch alles technisch durchdenken und mit handwerklichem Geschick umsetzen kannst.“ Werbetechniker arbeiten dabei mit verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall, Holz, Glas und selbstklebenden Folien.

Ein Zweier-Team des Betriebes Signpartner bringt Außenwerbung an der Luise-Albertz-Halle an. Foto: Signpartner Oberhausen

Seit 2018 hat das Unternehmen Signpartner seinen Sitz im Sterkrader Venn. Zuvor war der Betrieb an der Mülheimer Straße ansässig, doch der Standort platzte aus allen Nähten. Einen Millionenbetrag hat das Unternehmen damals in die Hand genommen, um größer und moderner in Sterkrade neu eröffnen zu können. Die Branche hat Zukunft.

Kunden von der Sparkasse Duisburg bis zur Energieversorgung Oberhausen

Signpartner gestaltet und produziert Werbe- und Leuchtobjekte für Kunden aus verschiedenen Branchen – darunter die Deutsche Bahn, die Volksbank Rhein-Ruhr, die Sparkasse Duisburg und die Energieversorgung Oberhausen. Das Unternehmen gestaltet Schaufenster-Fronten, beklebt Autos und Lkw, bebildert Klinik-Flure, sorgt für Außenwerbung, österliche oder weihnachtliche Saison-Deko, modernisiert Firmenlogos.

Signpartner bekleben einen Mini. Auch das gehört zu den Aufgaben eines Werbetechnikers. Foto: Signpartner Oberhausen

Am Dienstag, 13. Juni 2023, haben Interessierte die Möglichkeit, den Beruf des Schilder- und Lichtreklameherstellers kennenzulernen. Signpartner bietet an diesem Tag von 16 bis 18 Uhr einen kostenlosen Workshop an. Er soll einen Einblick in den Alltag eines Werbetechnikers geben, Fachleute vor Ort informieren über die Ausbildung und den Beruf.

Anmeldung bis zum 12. Juni, telefonisch oder per WhatsApp unter 0208 2050100

