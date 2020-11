Viele Autofahrer legen nicht nur im Sommer Wert darauf, dass ihr eigenes Fahrzeug strahlt und sauber aussieht. Auch jetzt im Herbst und bald im Winter, wenn es mal wieder sonniger und trocken ist, nutzen viele den Moment, um das eigene Kfz wieder auf Hochglanz zu bringen – der derzeitige Corona-Lockdown bietet dafür manchen Menschen nun auch wieder einigermaßen mehr Zeit für die Autowäsche.

Während viele die Fahrt in die Waschstraße bevorzugen, nehmen einige Bürger auch gerne Schlauch und Schwamm selbst in die Hand. Doch ist das überhaupt in Oberhausen erlaubt? Eine Leserin hatte an die Redaktion geschrieben und beanstandete die wöchentlich stattfindende „Waschorgie“ rund ums Auto in ihrer Nachbarschaft.

„Das Waschen, Warten und Reparieren ist auf Straßen sowie auf unbefestigten Flächen in Oberhausen verboten“, stellt Stadtsprecher Martin Berger auf Anfrage der Redaktion klar. Eine Ausnahme seien Reparaturen, die wegen einer plötzlich eingetretenen Störung erforderlich werden. Grundsätzlich sei die Fahrzeugpflege ordnungsbehördlich geregelt. Demnach gibt es auch keine Vorgaben oder Zeiten, an die man sich halten muss, weil es schlicht von der Stadt untersagt ist, den Wagen vor der Haustür zu reinigen. Ebenso macht es auch keinen Unterschied, ob es sich um Privatfahrzeuge oder gewerblich genutzte Autos handelt, die gewaschen werden.

Die Leserin schrieb in ihrer Mail zudem von zwei Nachrichten an das Ordnungsamt sowie das Umweltamt. „Der Eingang der Beschwerde bei der Ordnungsbehörde kann nicht bestätigt werden. Im Umweltbereich ist am 13. Juni eine Beschwerde eingegangen und drei Tage später beantwortet worden“, erläutert der Pressesprecher der Stadt.

Vorgaben für Waschanlagen

Zugleich stellt das Umweltamt besondere Vorgaben an Autowaschanlagen. „Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Anlagen muss von der zuständigen Behörde genehmigt werden, soweit die gewerblichen Anforderungen für den Standort festgelegt sind. In der zugehörigen Verordnung fallen Autowaschanlagen unter den Punkt mineralölhaltiges Abwasser“, erläutert Martin Berger.

Ausnahme: Plötzlich nötige Reparaturen Und so lautet die entsprechende Oberhausener Vorschrift im Wortlaut: „Das Waschen, Ausbessern, Warten und Reparieren von Fahrzeugen oder Gegenständen, mit Ausnahme von Reparaturen, die wegen einer plötzlich eintretenden Störung erforderlich werden, ist auf Straßen und in Anlagen sowie auf unbefestigten Flächen verboten.“

Er verweist auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, die Bürgern für eine Autowäsche einen gewerblichen Anbieter empfiehlt. „So verwenden viele Anlagen moderne Techniken zur Aufbereitung, Filtration und Kreislaufführung des Wassers. Damit schonen sie die Trinkwasserreserven und verhindern, dass Reinigungs- und Pflegemittel ins Grundwasser gelangen“, ergänzt Berger.

Doch eine Möglichkeit. . .

Daneben gibt es doch noch eine Autowasch-Möglichkeit für Privatleute: Die städtische Entwässerungssatzung verpflichtet dazu, das gesamte auf einem privaten Grundstück anfallende Abwasser in die Kanalisation einzuleiten. „Insofern ist derzeit eine private Autowäsche zulässig, wenn sie auf dem eigenen Grundstück auf wasserdicht befestigter Fläche mit einem Anschluss an einen Mischwasserkanal erfolgt. Die jeweiligen Grundstückseigentümer sollten sich allerdings vergewissern, ob tatsächlich solch ein Kanal in der Straße verläuft“, sagt Martin Berger. Motorwäschen und Ähnliches seien jedoch nicht erlaubt, da hier davon auszugehen sei, dass Grenzwerte für Schadstoffe überschritten würden.