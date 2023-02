Polizei Autounfall in Oberhausener City – 23.000 Euro Schaden

Oberhausen. In der Oberhausener Innenstadt kollidierten am Samstagabend zwei Autos. Ein 32-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt.

Am Samstagabend sind im Bereich der Oberhausener Innenstadt zwei Autos kollidiert. Ein 32-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 23.000 Euro, meldete die Polizei Oberhausen am Montag.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 32-Jährige mit seinem Ford Mondeo auf der Helmholtzstraße Richtung Mülheimer Straße. An der Ecke Alsenstraße fuhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß, infolge dessen der BMW gegen ein parkendes Fahrzeug prallte und anschließend durch einen Zaun in einen Vorgarten rollte.

