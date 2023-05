Autor Dominik Bloh liest vor Schülern aus seinem Bestseller

Oberhausen. Der Hamburger Autor des Bestsellers „Unter Palmen aus Stahl“ gastiert am 3. Mai in Oberhausen. Schülerinnen und Schüler organisieren die Lesung.

Dominik Bloh weiß, was es heißt, „ganz unten“ zu sein. Der Hamburger lebte viele Jahre auf der Straße. Seine Lebenserfahrung verarbeitete er in dem Bestseller-Buch „Unter Palmen aus Stahl“. Am Mittwoch, 3. Mai, liest er im Talent-Kolleg Ruhr Oberhausen am Altmarkt. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Lesung ist aber nicht nur irgendeine – sie wurde von Schülerinnen und Schülern der Fasia-Jansen-Gesamtschule organisiert. Die selbst organisierten Lesungen sind Teil des Projektes „lassmalesen“ der Lit.kid.ruhr und wird durch die Stiftung Mercator gefördert. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für einen Titel und beschäftigen sich inhaltlich damit. In professionellen Workshops erarbeiten sie eine Lesung samt Moderation.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen