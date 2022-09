Autonome Busse fahren am Sonntag beim Stoag-Geburtstag

Oberhausen. Wie ist das Fahrgefühl in einem autonomen Bus? Wer das testen will, ist am Sonntag, 18. September, bei der Stoag an der Max-Eyth-Straße richtig.

Sie sehen aus, als kämen sie direkt aus dem kalifornischen Silicon Valley, doch sie sind aus Bayern und dem Rheinland nach Oberhausen gerollt; noch stehen sie auf dem Anhänger, aber nicht mehr lange: Am Sonntag, 18. September, werden zwei autonom fahrende Busse auf dem Betriebshof der Stoag an der Max-Eyth-Straße auf Fahrgäste warten.

Einer der Busse, die ganz ohne Fahrer auskommen, wird von den Bahnen der Stadt Monheim zur Verfügung gestellt und fährt seit 2020 in Monheim am Rhein im Linienbetrieb. Das zweite Fahrzeug kommt aus Bad Birnbach in Ostbayern. Hier bringt die DB Regio Bus bereits seit dem Jahr 2017 autonome Mobilität auf die Straße.

Von 11 bis 17 Uhr im Einsatz

Die beiden autonomen Busse sind am Mittwoch bei der Stoag eingetroffen und sogleich für den Tag der offenen Tür programmiert worden. Am Sonntag, 18. September, sind sie wischen 11 und 17 Uhr kostenlos und bei jedem Wetter auf dem Stoag-Betriebshof beim Tag der offenen Tür im Einsatz. Die Stadtwerke feiern in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag – und der soll mit den Kundinnen und Kunden groß gefeiert werden.

