Polizeibericht Autofahrt in Schlangenlinien – so endet diese riskante Tour

Oberhausen. Nächtliche Autofahrt in Schlangenlinien: Der Fahrer ist offenbar alkoholisiert. Auf der A31 kommt es fast zum Unfall. So endet die riskante Tour.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch, 22. Februar, in Oberhausen gestoppt werden konnte.

Dem Zeugen war der Autofahrer auf der A 31 in der Nähe von Oberhausen aufgefallen. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei in Schlangenlinien, er habe grundlos seine Geschwindigkeit verändert und sei mit seinem Wagen fast mit einem Laster zusammengeprallt. Später auf der Autobahn 2 verließ der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer mit seinem Ford-Mondeo die Autobahn an der Abfahrt OB-Königshardt und parkte auf der Bocholter Straße.

Der Zeuge rief die Polizei, die zur Bocholter Straße eilte. Die Polizisten entdeckten auf der Rückbank des Fahrzeugs eine schlafende Person. Aus dem Auto schlug ihnen starker Alkoholgeruch entgegen.

Beweismittel: die Navigation auf dem Handy

Der von den Polizisten geweckte Mann gab an, nicht gefahren zu sein und auch keinen Führerschein dabei zu haben – allerdings hätte er ein Foto von dem Dokument auf seinem Smartphone, das er prompt den Beamten zeigen wollte. Auf dem Gerät sei jedoch die Handy-Navigation noch aktiv gewesen, berichtet die Polizei, so dass sich die Route des Mannes zurückverfolgen und beweisen ließ.

Nach einem Atemalkoholtest, der positiv reagierte, wurde dem 41-Jährigen auf der Wache in Sterkrade eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle inklusive einer Anzeige gefertigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen