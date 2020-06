Ein Autofahrer ist in Oberhausen von zwei Radfahrern angegriffen worden

Polizei Autofahrer wird in Oberhausen von Radfahrern attackiert

Oberhausen. Ein Autofahrer (19) ist am Pfingstmontag an der Kreuzung Wolfstraße/Hiesfelder Straße von Radfahrern attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer am Montag, 1. Juni, gegen 16 Uhr die Jägerstraße in Richtung Hiesfelder Straße. In Höhe der Luchsstraße traf er auf zwei Fahrradfahrer, die offenbar auf der Fahrbahn nebeneinander fuhren, obwohl dort ein Fahrradweg direkt neben der Straße verläuft. Der Mann habe warnend gehupt und die Radfahrer mit Abstand überholt.

Täter versuchte Mann aus dem Auto zu zerren

Doch dies sollte Folgen für den Autofahrer haben. Als er kurz darauf an der roten Ampel der Kreuzung zur Hiesfelder Straße wartete, näherte sich einer der Radfahrer, riss die Fahrertür auf und versuchte den jungen Mann aus dem Auto zu zerren – ohne Erfolg.

Dann stieß der Täter mit seinem silbernen Mountainbike an die Fahrertür und trat mehrmals gegen das Fahrzeug. Laut Polizei ließ der Mann erst ab, als eine Zeugin hinzukam. Zusammen flüchteten die beiden Radler in Richtung Schmachtendorf.

So beschreibt die Polizei die gesuchten Radfahrer

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und beschreibt die Täter wie folgt: Ein Mann soll etwa 30-40 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er hat ein Glatze und trug zur Tatzeit ein hautfarbenes Oberteil, Sonnenbrille und viele Tattoos (auf dem linken Oberarm ein Schlangenmuster). Der andere soll in etwa gleich alt und laut Zeugen 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hat kurze/braune Haare, trug Sonnenbrille und Helm. Zeugen melden sich unter 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.