Autofahrer verliert Kontrolle und erfasst jungen Fußgänger

Oberhausen. Ein Mercedes-Fahrer verliert in Oberhausen die Kontrolle über sein Auto und erwischt einen Fußgänger. Der 22-Jährige wird schwer verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall in Oberhausen: Am Mittwochmittag hat ein Autofahrer in der Innenstadt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle verloren. Der Mercedes schleuderte auf den Bürgersteig und erwischte einen 22-Jährigen. Nach Angaben der Polizei Oberhausen wurde der junge Mann vor einer Werbetafel erfasst. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Besonders schlimm: Der 41-Jährige Fahrer fuhr zu schnell, obwohl er drei Kinder im Auto hatte.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag. Um 11.58 wurden die Beamten zur Unterführung an der Ebertstraße gerufen. Nach Angaben mehrerer Zeugen hatte der Mercedesfahrer (deutsch/iranisch) einen Skoda in Fahrtrichtung Hansastraße mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und schleuderte diagonal über die Fahrbahn und mit voller Wucht über den dortigen Gehweg. Dort wurde ein 22-jähriger Fußgänger (deutsch) erfasst und vor einer Werbetafel gedrückt. Der völlig demolierte Mercedes kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen.

Unfall in Oberhausen: Kriminalkommissar leistet erste Hilfe

Erster Kriminalhauptkommissar Ralf Weyer (61) aus Oberhausen war zufällig vor Ort und leistete gemeinsam mit anderen Helfern Erste Hilfe bei dem Opfer. Nach Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den mutmaßlich Unfallverursacher – er blieb unverletzt – wurden die ersten Ermittlungen eingeleitet, sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Glück. Die drei Kinder blieben unverletzt.

Die Ebertstraße musste im Rahmen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für längere Zeit komplett gesperrt werden.

